Obrovský škandál, aký futbalový svet ešte nevidel: Tímu po zvláštnom zápase odobrali medzinárodnú trofej

Africká futbalová konfederácia (CAF) odobrala Senegalu majstrovský titul z tohtoročného Afrického pohára národov. Za víťaza šampionátu dodatočne ustanovila Maroko, ktoré v januárovom finále pôvodne prehralo 0:1 po predĺžení.
Záver finálového duelu z 18. januára sprevádzala jedna kontroverzia za druhou. V nadstavenom čase druhého polčasu dostali Senegalčania loptu za bránkovú čiaru, no hlavný arbiter Jean-Jacques Ndala odpískal útočný faul. Po ďalšej situácii nariadil pokutový kop pre Maroko, v dôsledku čoho väčšina Senegalčanov opustila ihrisko a na popud trénera Papeho Thiawa zamierili do útrob štadióna.
Potom sa vrátili a po takmer 20-minútovom prerušení Brahim Diaz nariadený pokutový kop nepremenil a zápas vyústil do predĺženia. V jeho 4. minúte zariadil triumf Senegalu Pape Gueye. Maroko pritom hralo posledné zápasy veľmi špinavý futbal aj mimo diania na trávniku.
Veľmi zvláštny zápas
Známy je napríklad škandál, keď samotní marockí hráči a podávači lôpt chceli počas finálového zápasu ukradnúť senegalskému brankárovi uterák, aby sa nemohol utrieť. Ten musel strážiť náhradný brankár Yehvann Diouf, ktorý čelil viacerým atakom. Mimoriadne smutné zábery obleteli internet.
Marocká futbalová federácia (FRMF) žiadala po finále o vyšetrenie udalostí zo strany CAF i Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Vedenie afrického futbalu napokon v utorok večer rozhodlo o kontumačnom víťazstve Maroka 3:0 na základe článku číslo 82 z pravidiel turnaja.
„Ak z akéhokoľvek dôvodu tím odstúpi zo súťaže alebo sa nedostaví na zápas, alebo odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym koncom zápasu bez súhlasu rozhodcu, bude považovaný za toho, ktorý prehral a bude natrvalo vylúčený z prebiehajúcej súťaže,“ citovala z článku agentúra DPA.
CAF sa už dôsledkami súboja o titul zaoberala skôr, koncom januára udelila Thiawovi päťzápasový dištanc a označila ho za zodpovedného z poškodenia dobrého obrazu finálového stretnutia a z nešportového správania. Trestu v podobe dištancu a pokút sa nevyhli ani hráči na oboch stranách.
Senegalčania potvrdili, že proti najnovšiemu rozhodnutiu CAF sa odvolajú na Športový arbitrážny súd (CAS). „Senegalská futbalová federácia odsudzuje toto nespravodlivé, bezprecedentné a neprijateľné rozhodnutie, ktoré znevažuje povesť afrického futbalu,“ uviedli v oficiálnom vyhlásení.
