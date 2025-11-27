Obrovské vežiaky zachvátili plamene, ľudia nemali kam ujsť: Počet mŕtvych stúpol na 55, stovky ľudí stále nenašli

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Ďalších 270 ľudí je nezvestných a 40 zranených je v kritickom stave.

Úrady v Hongkongu zadržali v stredu troch ľudí pre podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti s rozsiahlym požiarom, ktorý pohltil bytový komplex v mestskej štvrti Tchaj Po, uviedla tamojšia polícia. Počet obetí medzičasom stúpol najmenej na 55, informuje BBC.

Viac než 270 ďalších osôb je v dôsledku požiaru naďalej nezvestných a stav vyše 40 zranených je kritický, uviedli miestne úrady. Polícia oznámila zadržania v stručnom vyhlásení, v ktorom presne nešpecifikovala, z čoho sú muži obvinení, a dodala, že neskôr uskutoční tlačovú konferenciu.

Príčina je nejasná

Tamojšie úrady v stredu popoludní klasifikovali požiar ako núdzovú situáciu najvyššieho, piateho stupňa. Príčina požiaru zostáva nejasná. Príslušné orgány začali vyšetrovanie a majú v úmysle preskúmať bezpečnostné normy bambusového lešenia a ochranných zelených sietí pripevnených ku komplexu, cez ktoré sa požiar po fasáde rýchlo šíril.

Foto: SITA/AP

Používanie spomínaného typu lešenia je dovolené v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch. Komplex sa skladá z ôsmich budov a požiar zachvátil sedem z nich. Z komplexu s približne 2000 bytovými jednotkami už evakuovali približne 95 percent obyvateľov.

Hongkonské úrady navyše po požiari skontrolujú všetky bytové komplexy, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy, uviedol vo štvrtok najvyšší predstaviteľ mesta. „Vláda okamžite zabezpečila kontroly všetkých bytových komplexov v meste, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy, aby sa preskúmala bezpečnosť lešenia a stavebných materiálov,“ uviedol predseda vlády Hongkongu John Lee v príspevku na facebooku.

