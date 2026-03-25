Obrovská zahraničná firma tvrdí, že rastu cien sa nebude dať vyhnúť. Dôvodom je vojna na Blízkom východe

Klaudia Oselská
TASR
Problémy robí rast ceny ropy.

Vzhľadom na vojnu na Blízkom východe nebude možné vyhnúť sa rastu cien spotrebného tovaru. Povedal to v stredu Carsten Knobel, šéf nemeckej spoločnosti Henkel. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na rozhovor Knobela pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt.

„Ak sa naše výrobné náklady výrazne zvýšia, budeme musieť tieto náklady posunúť ďalej,“ povedal Knobel pre Handelsblatt. „Nemá zmysel vyčkávať so zvyšovaním cien príliš dlho,“ dodal s tým, že čím firma neskôr reaguje na vývoj situácie, tým sa dostáva pod väčší tlak.

Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol potom, ako koncom februára Izrael a USA napadli Irán, ovplyvňuje Henkel nepriamo, a to prostredníctvom rastu cien vstupných surovín a komplikácií v dodávateľskom reťazci. Rastúce ceny ropy v dôsledku blokovania Hormuzského prielivu spôsobujú dodávateľom a logistickým spoločnostiam problémy, v niektorých prípadoch výrazné. „Tieto firmy potom časť zvýšených nákladov presúvajú na nás. Prirodzene dúfame, že táto vojna nepotrvá celý rok,“ povedal Knobel.

Henkel vyrába širokú škálu spotrebných produktov vrátane pracích práškov, dezinfekčných prostriedkov, kozmetiky, hygienických výrobkov, ako aj lepidiel. Podľa Knobela je možné, že po zvýšení cien ľudia nebudú nakupovať výrobky tak často ako doteraz, budú však v nákupoch pokračovať.

Firmu Henkel so sídlom v Düsseldorfe založili v roku 1876. Celosvetovo zamestnáva približne 47-tisíc ľudí, z toho takmer 20 % na domácom trhu. Vlani vykázala obrat okolo 20,5 miliardy eur.

Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

