Obrie monštrum sa rúti na medzinárodné letisko: Cestujúcich bude vítať známa príšera, takýto je dôvod

Tokio sa chystá pridať do zoznamu svojich atrakcií ďalšiu impozantnú novinku. Od konca decembra bude odletovú halu medzinárodného terminálu 3 na letisku Haneda strážiť gigantická Godzilla. Bude to najväčšia krytá inštalácia tohto legendárneho monštra na svete.
Socha bude zachytávať Godzillu v okamihu, keď sa rúti do budovy, akoby ju mala každú chvíľu preraziť. Jej výška má dosahovať deväť metrov a dĺžka približne štyridsať metrov, takže ju cestujúci určite neprehliadnu. Informoval portál Japan Today.
Godzilla débarque à l’aéroport de Tokyo avec une statue géante pour accueillir les voyageurs
À partir de décembre 2025, l’aéroport Tokyo-Haneda accueillera une statue géante de Godzilla longue de 40 mètres, la plus grande jamais installée en intérieur. Conçue pour célébrer les… pic.twitter.com/4ZuDnB7H1X
— Creapills 💊 (@creapills) October 31, 2025
Spolupráca s producentmi filmu a letiskom
Projekt vznikol v spolupráci spoločnosti Toho, tvorcu tejto legendárnej filmovej série, a firiem, ktoré prevádzkujú terminály letiska Haneda. Ich cieľom je premeniť letisko na miesto, kde sa japonská kultúra prezentuje ešte pred samotným odletom.
Okrem monumentálnej Godzilly sa v príletovej hale na druhom poschodí objavia aj obrazy ikonických filmových monštier, ktoré sa v sérii objavili počas desaťročí. Návštevníkov tam čaká aj socha z filmu „Godzilla Minus One“ (2023), ktorý v roku 2024 získal Oscara za najlepšie vizuálne efekty.
Podľa organizátorov budú inštalácie vystavené do decembra 2026, takže Godzilla bude návštevníkov sprevádzať celé dva roky.
