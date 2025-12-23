Objavili unikát, ktorý mení chápanie vesmíru: Planéta má tvar ako citrón, vedci pripustili odvážnu teóriu

Foto: Profimedia

Martin Cucík
"Citrónová planéta" objavená. Mení to, ako vedci doteraz chápali vesmír.

Teleskop Jamesa Webba, ktorý nám už piaty rok poskytuje zábery z ďalekého vesmíru, objavil znovu niečo nečakané. Ide o exoplanétu, ktorú extrémna gravitácia jej materskej hviezdy natiahla do podlhovastého tvaru pripomínajúceho citrón.

Planéta s označením PSR J2322-2650b, ktorá váži približne ako Jupiter, obieha svoju hviezdu vo vzdialenosti okolo 1,6 milióna kilometrov. To je približne jedno percento vzdialenosti Zeme od Slnka. O výskume z Univerzity v Chicago informoval portál Futurism.

Jeden obeh pritom trvá len 7,8 hodiny, čo z nej robí jeden z najrýchlejšie obiehajúcich planetárnych objektov, aké boli doteraz potvrdené.

Gravitácia taká silná, že deformuje planétu

Materskou „hviezdou“ planéty však nie je bežné slnko. Ide o pulzar, teda rýchlo rotujúcu neutrónovú hviezdu. Je to extrémne husté jadro bývalej masívnej hviezdy, ktoré vzniklo po explózii supernovy. Takýto objekt má hmotnosť porovnateľnú so Slnkom, no je stlačený do priestoru veľkosti veľkého mesta. Jeho gravitácia je natoľko silná, že pri tesnej obežnej dráhe doslova deformuje celý tvar planéty.

Prvá svojho druhu

Analýza ukázala, že planéta má extrémne horúci povrch, kde teploty dosahujú až 2 000 stupňov Celzia. Jej atmosféra je pritom takmer úplne tvorená héliom a uhlíkom, čo je v rozpore so všetkými doterajšími poznatkami o zložení planét. Vedci preto pripúšťajú aj odvážnejšiu možnosť: že PSR J2322-2650b nepatrí do žiadnej doteraz známej kategórie vesmírnych objektov.

