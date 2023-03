Obeť strčili do býka, zapálili oheň a upiekli ju: Mosadzný býk mohol byť najstrašnejším mučiacim nástrojom v histórii

Ľudská predstavivosť nepozná hraníc, čo potvrdili aj záznamy či príbehy histórie o najrôznejších spôsoboch mučenia, ktoré človek vymyslel. Jedným z nich je aj takzvaný „brazen bull“, teda mosadzný býk. Ako vysvetľuje LADbible, za jeho vznikom mal podľa legendy stáť istý Perilaus z Atén (niektoré zdroje uvádzajú aj Perillos), ktorého však postihol hrozný osud.

Vráťme sa späť v čase do starovekého Grécka, kam siaha história údajného vzniku mosadzného býka. Toto brutálne kovové zariadenie malo tvar skutočného býka, avšak jeho vnútro bolo duté. Ako vysvetľuje History Defined, obeť umiestnili dnu a zatvorili ju tam. Pod konštrukciou býka založili oheň, ktorý človeka vo vnútri upiekol. Znie to desivo? A to ešte nie je všetko.

Bolo počuť býčí rev

V hlave býka sa nachádzala akási trúba, ktorá viedla von. Čiže, keď človek kričal od bolesti, z konštrukcie vychádzal desivý býčí zvuk, takže sa vlastne poprava stala istou atrakciou pre ľudí, ktorí sa nachádzali okolo.

Hovorí sa, že Perilaus vyrobil toto strašné zariadenie a daroval ho vládcovi s tým, že má ísť o humánnejší spôsob popravy. Niektoré zdroje spomínajú, že ho vytvoril z vlastnej vôle, aby sa mu zapáčil, podľa ďalších to dostal rozkazom.

Najhorší mučiaci nástroj?

LADbible opisuje, že sa o vládcovi hovorilo ako kanibalovi, ktorý je deti. Tak asi nikoho neprekvapí, že sa mosadzného býka rozhodol otestovať priamo na Perilausovi. Požiadal ho, aby mu ukázal, ako vynález funguje. Perilaus si rýchlo uvedomil, že mosadzný býk nemá s humánnosťou nič spoločné, no bolo už neskoro.

Portál All That’s Interesting vysvetľuje, že mosadzný býk by sa pokojne mohol označiť za najhorší mučiaci nástroj. Dodáva však, že ako to s ním bolo naozaj, je dnes otázne. History Defined dopĺňa, že aj keď sa uvádza, že mosadzný býk sa mal stať niekde dokonca obľúbenou mučiacou technikou, je otázne, či skutočne existoval.