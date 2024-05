Názor na tieto topánky rozdelil Slovenky na dva tábory. Vo svete sú módnym hitom a zažívajú obrovský návrat

Ženy ich buď milujú, alebo nenávidia. Reč je o balerínkach, ktoré obľubujú najmä vysoké ženy, alebo tie, ktoré preferujú pohodlie a nerady nosia topánky na vysokých opätkoch.

Ako informoval portál Vogue, balerínky sú znova in. Zatiaľ čo po minulé roky ženy volili k šatám namiesto opätkov tenisky alebo espadrilky, teraz sa do módy opäť vracajú klasické balerínky. Vogue ich dokonca označil za topánky roku 2024 a podľa ich predpokladov si popularitu udržia ešte dlhý čas a znova tak rýchlo out nebudú.

Buď ich milujú, alebo nenávidia

Balerínky sú pohodlnou alternatívou či už k rifliam alebo šatám. Medzi klasické patria napríklad tie s mašličkou alebo úzkym ramienkom, no určite ste už videli pár s výraznou aplikáciou alebo metalickou ozdobou. Ich najväčšou výhodou však ostáva to, že vás z nich nebolia nohy. Napriek tomu sa našli ženy, ktoré boli rady, keď vyšli z módy, alebo dokonca tvrdia, že nikdy štýlové neboli.

S opäť narastajúcou slávou balerínok sa na internete rozvírili diskusie k otázke: „Nosia sa ešte balerínky?“ A ženy sa hneď rozdelili na dva tábory.