Slovensko prehralo so Švédskom, vo štvrtok sa stretne v štvrťfinále s Kanadou

Slovensko malo už pred zápasom so Švédskom istú miestenku v štvrťfinále, keďže USA naplno bodovalo s Lotyšskom v poobedňajšom zápase. Ani v prípade výhry by sme si už nevylepšili tabuľkové umiestnenie, keďže by sme mali rovnaký počet bodov ako Nemecko, avšak vzájomný zápas hral v náš neprospech. Slovenskí hokejisti nezvládli svoj posledný skupinový zápas a so Švédskom prehrali 1:6.

Úvod zápasu nám nevyšiel podľa predstáv. Napriek aktivite v útočnom pásme, po 94 sekundách fauloval Grman a Švédi po minúte využili presilovú hru a otvorili stav stretnutia. Možnosť presilovej hry sme v 13 minúte získali aj my, avšak naši hráči ju nedokázali využiť. Počas nej sa nešťastne zranil Pospíšil po nezavinenom náraze na mantinel a predčasne musel odísť do útrob štadióna.

Vyrovnaný zápas pokračoval aj v prostrednej časti. Po štyroch minútach sme opäť získali možnosť presilovej hry. V nej sme v krátkom slede po sebe trafili dvakrát žrď Gustavssonovej bránky, no puk za jeho chrbát sme nedostali. Nedáš – dostaneš sa opäť potvrdilo, Karlsson po milimetrovej strele našiel medzeru nad Škorvánkovým ramenom a zvýšil na 0:2. Švédsko v trinástej minúte využilo ďalšiu presilovú hru po faule Tatara a o 30 sekúnd neskôr strelilo aj svoj štvrtý gól.

Na začiatku tretej tretiny sa nám podarilo ubrániť dve presilové hry Švédov. Nám v poslednej časti hry absolútne nešla kombinácia a v útoku sme boli v podstate bezzubí. Ukázalo sa to aj počas našej presilovej hry, počas ktorej sme sa nedokázali dostať do útočného pásma a vyvrcholilo to gólom Švédov 5 sekúnd pred skončením švédskeho oslabenia. O 90 sekúnd nato nás však potešila kombinácia Slafkovského s Tatarom, na ktorej konci bol Ivan, ktorý znižoval na 1:5. Švédom sa podarilo streliť dve minúty pred koncom aj svoj šiesty gól vďaka druhému gólu Erikssona.

Štvrťfinále proti Kanade odohráme vo štvrtok 23. mája o 16:20 hod. v pražskej O2 Aréne.