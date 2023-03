Napustila vaňu a utopila v nej 5 svojich detí: Chorá mama ich uložila mŕtve do postele, videá s nimi si stále pozerá

Duševné zdravie človeka je rovnako dôležité, ako to fyzické. A preto by sme naň v žiadnom prípade nemali zabúdať. Dôkazom je aj tento tragický prípad. Andrea Yates bola mamou piatich detí. Popritom však zvádzala boj s popôrodnou depresiou a psychózou. V júni 2001 sa však stalo niečo, čo obletelo médiá a šokovalo svet. Andrea doma utopila svoje deti, potom ich uložila do postele a zavolala na tiesňovú linku, kde oznámila, že sú mŕtve.

V článku sa dozviete aj: ako vyzeral život Andrei Yates pred osudným dňom;

ako zavraždila svojich päť detí;

čím to odôvodnila;

čo bol skutočný dôvod, prečo to urobila;

že si aj po rokoch pozerala videá svojich detí;

kde sa nachádza.

Viedla zdanlivo úplne obyčajný život

Andrea Pia Kennedy sa narodila 2. júla 1964, uvádza portál Biography. Pochádza z texaského Houstonu a počas štúdia sa jej natoľko darilo, že spomedzi spolužiakov vynikala. Na prvý pohľad viedla zdanlivo úplne obyčajný život. V roku 1993 si za manžela zobrala Rustyho Yatesa a stala sa z nej Andrea Yates, ako je dodnes pomenovaná. Založili si spolu rodinu, ktorá sa postupne rozrastala a na svet priviedla päť detí. Zvádzala však temné boje.

Na spoločných rodinných fotografiách, ktoré sa dostali na verejnosť, sa Andrea usmievala od ucha k uchu spoločne s ostatnými členmi rodiny. Ako informoval web ABC13, niekoľko rokov pracovala ako zdravotná sestra. Realita však nebola taká ružová.

Nastúpili halucinácie a pokúsila sa o samovraždu

U Andrei sa objavila popôrodná depresia a psychóza. The Lancet píše, že po narodení prvého dieťaťa začala trpieť halucináciami. Keď priviedla na svet štvrté dieťa, pokúsila sa prvýkrát o samovraždu. Po pokuse o predávkovanie nasledoval ďalší pokus o samovraždu. Tentoraz sa chcela podrezať nožom. Práve ten sa objavoval v halucináciách, ktoré sa jej zjavovali.

Všetko sa ešte zhoršilo po ďalšom pôrode, keďže navyše v približne rovnakom období prišla aj o otca. Trpela depresiou a musela byť hospitalizovaná proti svojej vôli. Prestala dokonca prijímať tekutiny a začala si trhať vlasy. Tieto nepríjemné udalosti predchádzali dňu, kedy všetko vyústilo do obrovskej hrôzy.

Napustila vaňu a deti po jednom utopila