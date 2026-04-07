Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu: Po požiari stratili domov 4 rodiny, medzi ktorými je 10 detí

Obec Poša v okrese Vranov nad Topľou vyhlásila mimoriadnu situáciu po pondelkovom (6. 4.) požiari, ktorý zničil tri rodinné domy. O strechu nad hlavou prišlo 18 obyvateľov obce. Ako pre TASR uviedol starosta obce Peter Matta, ide o štyri rodiny, medzi ktorými je desať detí.
Horieť v osade začalo krátko po 17.00 h. Pri požiari sa nikto nezranil, jedna osoba však mala problémy s dýchaním a bola jej poskytnutá zdravotná pomoc.
Obec rieši bývanie
Samospráva aktuálne rieši ďalšie ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Po požiari nocovali u príbuzných a známych. „Miestni obyvatelia veľmi pomohli materiálnou pomocou rodinám, ktoré prišli o bývanie,“ uviedol starosta s tým, že obyvatelia obce rýchlo zabezpečili napríklad postele a ďalšiu potrebnú pomoc.
Mimoriadna situácia na území obce platí od 6. apríla od 18.30 h. Ako uviedla obec na webovej stránke, cieľom opatrenia je umožniť koordinované nasadenie síl a prostriedkov na zvládnutie následkov požiaru a zabezpečenie základných životných potrieb ľudí, ktorí prišli o bývanie.
