O pár hodín to začne: Blíži sa víchrica, večer môže dosiahnuť silu orkánu. V týchto okresoch von radšej ani nevychádzajte

Do našej oblasti sa rýchlo približuje víchrica, ktorá so sebou neprinesie len silné nárazy vetra, ale aj intenzívne zrážky. Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré okresy, pričom najkritickejšia situácia sa očakáva počas dnešného večera a noci.
Už teraz možno badať zreteľné zmeny. Vietor sa postupne zosilňuje a teploty mierne stúpajú. Obe tieto zmeny sú predzvesťou zhoršenia, ktoré má prísť v najbližších hodinách. Slovensko sa podľa portálu iMeteo musí pripraviť na veľmi nepriaznivé, miestami až nebezpečné počasie.
Vietor silnie, prichádza orkán
Vietor naberá na intenzite v dôsledku výrazného rozdielu tlakov, ktorý spôsobila tlaková níž JOSHUA. Na hrebeňoch Tatier už meteorológovia zaznamenali nárazy vetra s rýchlosťou dosahujúcou silu víchrice, pričom popoludní sa jeho intenzita ešte zvýši.
Najhoršia situácia sa očakáva vo večerných hodinách. Do našej oblasti zároveň dorazí studený front, ktorý vietor ešte viac zintenzívni. Podľa aktuálnych výpočtov sa najväčšie prejavy počasia očakávajú približne okolo 19:00 hod., kedy by mal vietor dosiahnuť svoju maximálnu silu.
Na západnom Slovensku sa vietor v priebehu dňa výrazne zosilní a v oblasti Malých Karpát sa očakáva mimoriadne silná víchrica. V regiónoch Záhoria, severozápadnej časti krajiny a v okolí Bratislavy môžu nárazy vetra dosahovať rýchlosť až 85 km/h, zatiaľ čo v Malých Karpatoch sa predpokladá vietor so silou približne 115 km/h.
O mimoriadnej situácii informuje na sociálnej sieti aj Hasičský a záchranný zbor.
Očakáva sa aj výdatný dážď
Okrem silného vetra sa začne výrazne zintenzívňovať aj dážď, ktorý postupne zasiahne väčšinu Slovenska. Prvé zrážky sa objavia ešte pred príchodom samotného studeného frontu, najmä v oblastiach stredného Slovenska.
Po jeho príchode sa intenzita dažďa ešte zvýši. V Podunajskej nížine nemožno vylúčiť ani lokálne búrky, ktorých najväčšia pravdepodobnosť je momentálne na pohraničí Slovenska, Maďarska a Rakúska v čase medzi 19:00 a 21:00.
Od dnešného večera sa na celom území krajiny očakáva intenzívny a dlhotrvajúci dážď, ktorý by mal pretrvávať až do zajtrajšieho večera. Zrážkové úhrny môžu dosiahnuť 20 až 40 mm, pričom v stredných a východných regiónoch bude množstvo zrážok ešte vyššie.
Najviac dažďa by podľa najnovších údajov malo spadnúť v oblasti Nízkych Tatier, kde môže napadnúť až 80 mm zrážok – podstatne viac než predpokladali pôvodné prognózy. Z tohto dôvodu boli zvýšené výstrahy pred dažďom pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Rožňava a Revúca.
