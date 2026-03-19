Nových špeciálnych predajní sa dočkali ďalší Slováci. Nakúpite tu cez sviatky aj v noci

Koncept automatizovaných 24/7 predajní, ktorý na slovenský trh priniesol reťazec Coop Jednota, sa rozšíril o dve nové prevádzky. Jedna pribudla v obci Tomášov pri Bratislave, druhá v Prešove.
Ide už o 29. a 30. automatizovanú predajňu tohto formátu na Slovensku, ktorá funguje v hybridnom režime – počas dňa s personálom a mimo otváracích hodín v samoobslužnom režime. Zákazníci v nich teda môžu nakupovať kedykoľvek počas dňa aj noci.
V Prešove na Sabinovskej ulici to bude už druhá predajňa s nepretržitou dostupnosťou v meste. Reťazec tak pokračuje v sprístupňovaní moderných a flexibilných foriem nakupovania.
Nová predajňa sa nachádza na jednej z hlavných dopravných tepien smerujúcich z Prešova na Sabinov. Ide o frekventovanú cestu, ktorou denne prechádzajú tisíce vodičov, ľudí dochádzajúcich do práce aj študentov. Nezostane pritom iba pri jednej predajni. COOP Jednota Prešov plánuje v roku 2026 pokračovať v rozvoji tohto formátu a po identifikovaní vhodnej lokality zriadiť ďalšiu automatizovanú predajňu.
Minulý týždeň v Tomášove
„Otvorením modernizovanej predajne v Tomášove chceme miestnym obyvateľom priniesť ešte dostupnejšie a flexibilnejšie nakupovanie. Hybridný režim 24/7 umožňuje zákazníkom nakúpiť si aj mimo štandardných otváracích hodín, čo je praktické najmä pre ľudí s flexibilným pracovným časom alebo pre tých, ktorí potrebujú rýchly nákup vo večerných či v skorých ranných hodinách,“ hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.
COOP Jednota Galanta plánuje v rozširovaní formátu predajní 24/7 pokračovať aj v nasledujúcom období. Do konca roka 2026 chce spustiť približne desať nových prevádzok v tomto režime.
Vstup pomocou mobilnej aplikácie
Automatický režim predajne funguje na technologickom systéme, ktorý zákazníkom umožňuje vstup cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub. V nej si vygenerujú QR kód, pomocou ktorého si otvoria dvere. Nákup prebieha samoobslužne a platiť sa dá bezhotovostne kartou, mobilom alebo inteligentnými hodinkami. Aj v čase, keď v predajni nie je personál, je prevádzka pod dohľadom bezpečnostného systému a kamier.
14 000 zamestnancov
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť s najvyšším reálnym podielom predaja slovenských výrobkov vo výške viac ako 70 %. Systém COOP Jednota patrí k významným zamestnávateľom na Slovensku.
Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska.
