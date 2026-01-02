Nový rok, starý Danko: Šéf SNS kruto skritizoval prezidenta a tvrdí, že k nemu stratil dôveru

Foto: SITA/Kancelária NR SR

Nina Malovcová
TASR
Prezident Pellegrini podľa Danka sklamal, ľudí vyzýva hodnotiť činy, nie reči.

K prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu som stratil dôveru ako k politikovi aj ako k osobe. V novoročnom príhovore to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov.

„Musím povedať, že som stratil absolútnu dôveru k nemu ako k politikovi, aj ako k osobe. Človek, ktorý zutekal do prezidentského paláca, potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender a nominácie strany Hlas. (…) Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukávy,“ povedal Danko, pričom novoročný prejav hlavy štátu označil za „prázdny“.

Výzva na spájanie národných a sociálnych síl

Šéf národniarov apeloval aj na spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. „Preto vítam iniciatívu predsedu Smeru-SD opäť viac navštevovať regióny a Slovenská národná strana vždy bude pri tom,“ poznamenal.

Danko zároveň poukázal na význam SNS v rámci vládnych spoluprác. Zdôraznil, že bez účasti SNS by podľa neho v minulosti nevznikli viaceré vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „V komunálnych voľbách však musíme spojiť sily Smer, Hlas, SNS, Republika a mnohé iné strany. Musíme vytvoriť kandidátky, ktoré budú vzdorovať liberálnemu šialenstvu,“ dodal.

SNS nechce rozbíjať vládu, trvá však na vlastných postojoch

Danko zároveň deklaroval, že SNS nechce rozbíjať vládu, no bude presadzovať vlastné postoje a program. Zdôraznil, že nesúhlas v jednotlivých témach neznamená odmietanie spolupráce v koalícii.

„Preto ak niekedy hovoríme svoj názor aj na riešenie 13. dôchodku, neznamená, že sme proti vláde, že sme proti Ficovi. Neznamená to však, že so všetkým, čo Fico alebo naši kolegovia z Hlasu-SD robia, súhlasíme,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac