Nový rok, starý Danko: Šéf SNS kruto skritizoval prezidenta a tvrdí, že k nemu stratil dôveru

K prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu som stratil dôveru ako k politikovi aj ako k osobe. V novoročnom príhovore to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov.
„Musím povedať, že som stratil absolútnu dôveru k nemu ako k politikovi, aj ako k osobe. Človek, ktorý zutekal do prezidentského paláca, potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender a nominácie strany Hlas. (…) Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukávy,“ povedal Danko, pričom novoročný prejav hlavy štátu označil za „prázdny“.
Výzva na spájanie národných a sociálnych síl
Šéf národniarov apeloval aj na spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. „Preto vítam iniciatívu predsedu Smeru-SD opäť viac navštevovať regióny a Slovenská národná strana vždy bude pri tom,“ poznamenal.
Danko zároveň poukázal na význam SNS v rámci vládnych spoluprác. Zdôraznil, že bez účasti SNS by podľa neho v minulosti nevznikli viaceré vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „V komunálnych voľbách však musíme spojiť sily Smer, Hlas, SNS, Republika a mnohé iné strany. Musíme vytvoriť kandidátky, ktoré budú vzdorovať liberálnemu šialenstvu,“ dodal.
SNS nechce rozbíjať vládu, trvá však na vlastných postojoch
Danko zároveň deklaroval, že SNS nechce rozbíjať vládu, no bude presadzovať vlastné postoje a program. Zdôraznil, že nesúhlas v jednotlivých témach neznamená odmietanie spolupráce v koalícii.
„Preto ak niekedy hovoríme svoj názor aj na riešenie 13. dôchodku, neznamená, že sme proti vláde, že sme proti Ficovi. Neznamená to však, že so všetkým, čo Fico alebo naši kolegovia z Hlasu-SD robia, súhlasíme,“ dodal.
