Nový prieskum volieb na prezidenta: Duel Pellegrini a Korčok má jasného víťaza v oboch kolách

Ak by sa prezidentské voľby konali na konci decembra, prezidentom Slovenskej republiky by sa stal Peter Pellegrini. Uvádza to prieskum agentúry Sanep vypracovaný pre televíziu ta3.

Ako uvádza ta3, prieskum bol realizovaný na konci decembra 2023 a volieb by sa zúčastnila iba polovica z 1 000 opýtaných respondentov. Tí, ktorí by išli voliť, by si za prezidenta s 44 % zvolili Petra Pellegriniho. Na druhom mieste by skončil Ivan Korčok s 32 % hlasov.

S necelými 10 % by za nimi skončil Ján Kubiš a Štefan Harabin. Andrej Danko by získali iba 3,5 % a Krisztián Forró necelé 1 percento.

Aj v druhom kole by vyhral Pellegrini

Keďže ani jeden z kandidátov by nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, agentúra sa v prieskume pýtala aj na voľbu, ak by do druhého kola postúpili Pellegrini a Korčok. V ňom by ľudia viac dôverovali Petrovi Pellegrinimu, ktorý by získal 58 % hlasov. Korčok by získal 42 %. Klesla by ale volebná účasť a to na 42 %.