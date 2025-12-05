Nový prieskum ukázal, komu Slováci najviac veria: Pellegrini má veľký náskok, niektorí lídri si výrazne pohoršili

Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. Dôveruje mu 40 percent Slovákov. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý bol realizovaný v dňoch 11. až 18. novembra na vzorke 1 045 respondentov.
Hlave štátu podľa jeho výsledkov nedôveruje 58 percent opýtaných. Na druhom mieste v prieskume skončil líder najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, ktorému dôveruje 30 percent respondentov, naopak, nedôveruje mu 65 percent účastníkov prieskumu.
Fico a Uhrík dopadli podobne
Tretiu priečku obsadil predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Šéfovi liberálov vyjadrilo dôveru 29 percent opýtaných, nedôveruje mu však 62 percent. Predseda vlády a v súčasnosti najsilnejšej koaličnej strany Smer SD Robert Fico má dôveru 27 percent respondentov, nedôveruje mu však 71 percent oslovených.
Rovnakú dôveru ako premiér, teda 27 percent, má aj predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík. Nedôveruje mu 60 percent opýtaných.
Dôvera ďalších politických lídrov
Štvrtina respondentov (25 percent) sa vyjadrila, že dôveruje ministrovi vnútra a predsedovi koaličnej strany Hlas SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Nedôveru mu vyjadrilo 69 percent opýtaných. Za Šutajom Eštokom sa umiestnil predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď, ktorému dôveruje 23 percent účastníkov prieskumu a nedôveruje mu 69 percent z nich.
Nasleduje líder opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský s dôverou 22 percent respondentov a nedôverou 64 percent. Zhodne po 21 percent účastníkov prieskumu dôveruje predsedovi opozičného Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi aj predsedovi hnutia Sme Rodina Borisovi Kollárovi.
Matovič má ale o čosi vyššiu mieru nedôvery, kým Kollárovi nedôveruje 75 percent respondentov, u expremiéra je to 77 percent. Ide o najvyššiu mieru nedôvery medzi politikmi v prieskume. Pätina opýtaných (20 percent) dôveruje lídrovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi, nedôveruje mu 76 percent účastníkov prieskumu. Najmenej dôverujú respondenti predsedovi Maďarskej Aliancie Lászlóovi Gubíkovi, dôveru mu vyjadrilo deväť percent z nich, kým nedôveru mu vyjadrilo 42 percent. Gubík má ale nízku mieru rozpoznateľnosti.
Zmeny v medziročnom porovnaní
V medzimesačnom porovnaní si v rebríčku dôveryhodnosti najväčšmi pohoršili Matovič a Majerský. Mierne zhoršenie zaznamenali aj Pellegrini, Naď a Šimečka. Premiér Fico si drží stabilnú dôveru, podobne sú na tom Uhrík, Šutaj Eštok a Danko. V porovnaní s predošlým výsledkom si o čosi polepšili Gröhling, Gubík a Kollár.
