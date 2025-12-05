Nový prieskum ukázal, komu Slováci najviac veria: Pellegrini má veľký náskok, niektorí lídri si výrazne pohoršili

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Nina Malovcová
SITA
Kto je najdôveryhodnejší politik na Slovensku?

Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. Dôveruje mu 40 percent Slovákov. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý bol realizovaný v dňoch 11. až 18. novembra na vzorke 1 045 respondentov.

Hlave štátu podľa jeho výsledkov nedôveruje 58 percent opýtaných. Na druhom mieste v prieskume skončil líder najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, ktorému dôveruje 30 percent respondentov, naopak, nedôveruje mu 65 percent účastníkov prieskumu.

Fico a Uhrík dopadli podobne

Tretiu priečku obsadil predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Šéfovi liberálov vyjadrilo dôveru 29 percent opýtaných, nedôveruje mu však 62 percent. Predseda vlády a v súčasnosti najsilnejšej koaličnej strany Smer SD Robert Fico má dôveru 27 percent respondentov, nedôveruje mu však 71 percent oslovených.

Rovnakú dôveru ako premiér, teda 27 percent, má aj predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík. Nedôveruje mu 60 percent opýtaných.

Dôvera ďalších politických lídrov

Štvrtina respondentov (25 percent) sa vyjadrila, že dôveruje ministrovi vnútra a predsedovi koaličnej strany Hlas SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Nedôveru mu vyjadrilo 69 percent opýtaných. Za Šutajom Eštokom sa umiestnil predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď, ktorému dôveruje 23 percent účastníkov prieskumu a nedôveruje mu 69 percent z nich.

Nasleduje líder opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský s dôverou 22 percent respondentov a nedôverou 64 percent. Zhodne po 21 percent účastníkov prieskumu dôveruje predsedovi opozičného Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi aj predsedovi hnutia Sme Rodina Borisovi Kollárovi.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Matovič má ale o čosi vyššiu mieru nedôvery, kým Kollárovi nedôveruje 75 percent respondentov, u expremiéra je to 77 percent. Ide o najvyššiu mieru nedôvery medzi politikmi v prieskume. Pätina opýtaných (20 percent) dôveruje lídrovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi, nedôveruje mu 76 percent účastníkov prieskumu. Najmenej dôverujú respondenti predsedovi Maďarskej Aliancie Lászlóovi Gubíkovi, dôveru mu vyjadrilo deväť percent z nich, kým nedôveru mu vyjadrilo 42 percent. Gubík má ale nízku mieru rozpoznateľnosti.

Zmeny v medziročnom porovnaní

V medzimesačnom porovnaní si v rebríčku dôveryhodnosti najväčšmi pohoršili Matovič a Majerský. Mierne zhoršenie zaznamenali aj Pellegrini, Naď a Šimečka. Premiér Fico si drží stabilnú dôveru, podobne sú na tom Uhrík, Šutaj Eštok a Danko. V porovnaní s predošlým výsledkom si o čosi polepšili Gröhling, Gubík a Kollár.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z cien pohonných hmôt sa niektorým zatočí hlava: Za benzín aj naftu ste podobnú sumu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac