Ďalšie varovanie už nebude: Trump odkázal Hamasu, aby prijal jeho podmienky prímeria. Izrael návrh už prijal

Nina Malovcová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Trump žiada výmenu rukojemníkov za tisíce Palestínčanov.

Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu „posledné varovanie“ palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, aby prijalo jeho návrh dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Každý chce, aby sa rukojemníci vrátili domov. Každý chce, aby sa táto vojna skončila! Izraelčania moje podmienky prijali. Nastal čas, aby ich prijal aj Hamas. Varoval som Hamas pred dôsledkami ich neprijatia. Toto je moje posledné varovanie, ďalšie už nebude!“ uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.

Podmienky prímeria podľa Trumpa

O novom Trumpovom návrhu na prímerie informovala v sobotu izraelská spravodajská televízia N12. Podľa neho by mal Hamas v prvý deň prímeria prepustil všetkých zostávajúcich 48 rukojemníkov výmenou za tisíce Palestínčanov držaných vo väzeniach vrátane odsúdených vrahov. Nemenovaný izraelský predstaviteľ uviedol, že židovský štát Trumpov návrh „vážne zvažuje“, podrobnosti však neuviedol.

Hamas v reakcii na Trumpovu hrozbu zverejnenú v nedeľu večer podľa portálu Times of Israel konštatoval, že „je pripravený okamžite si sadnúť za rokovací stôl a diskutovať o prepustení všetkých zajatcov výmenou za jednoznačné vyhlásenie o ukončení vojny, úplné stiahnutie (izraelských síl) z Pásma Gazy a vytvorenie výboru zloženého z nezávislých Palestínčanov, ktorí by spravovali Pásmo Gazy“.

Hamas víta snahy o prímerie

„Hamas víta akýkoľvek krok, ktorý pomôže úsiliu zastaviť agresiu proti nášmu ľudu,“ uvádza sa vo vyhlásení. Hnutie potvrdilo, že od americkej strany dostalo určité návrhy „zamerané na dosiahnutie prímeria“ a je v neustálom kontakte so sprostredkovateľmi, aby sa tieto návrhy pretavili do komplexnej dohody, „ktorá spĺňa naše požiadavky“.

