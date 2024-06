Nové informácie o výbuchu v českom aute, ktorý zabil chlapca: Otec dovolil dieťaťu, aby vzalo granát so sebou

Trestné oznámenie na 46-ročného Čecha v prípade výbuchu granátu, pri ktorom v stredu v Chorvátsku zomrelo deväťročné dieťa, bude postúpené Českej republike, oznámila v piatok prokuratúra v Zadare. TASR informuje podľa portálu chorvátskeho denníka Jutarnji list.

V prípade obete ide o syna podozrivého, ktorý je obvinený zo závažného zločinu proti všeobecnej bezpečnosti a ohrozenia života a majetku nebezpečným konaním alebo prostriedkami, spresnila prokuratúra.

Prípad bude podľa nej postúpený Česku s ohľadom na to, že všetci jeho účastníci sú občanmi tejto krajiny s trvalým pobytom v ČR, a teda aj trestné konanie bude ľahšie i ekonomickejšie uskutočniteľné pred tamojšími súdnymi orgánmi.

Čech nerešpektoval viditeľné varovné upozornenia

Chorvátska polícia Čecha viní z toho, že pri vstupe do označeného nebezpečného priestoru vojenského cvičiska v oblasti Kninu nerešpektoval viditeľné varovné upozornenia v chorvátskom i anglickom jazyku. Naopak, spolu s dieťaťom do tohto priestoru zámerne a ľahkovážne vstúpil a dovolil dieťaťu, aby so sebou vzalo nájdené výbušné zariadenie, ktoré následne podozrivý Čech osobne umiestnil do svojho vozidla, píše Jutarnji.

Chorvátska televízna stanica RTL Televizija informovala, že sa 46-ročný muž dokonca so spomenutým granátom odfotografoval. Podozrivý krátko po tom zastavil vozidlo v dôsledku poruchy. Dieťa vtedy granát údajne vybralo z auta, zariadenie sa aktivovalo a pri výbuchu prišiel o život deväťročný chlapec, kým dve ženy utrpeli ťažšie a jeden muž ľahšie zranenia.

Chorvátska armáda využíva vojenské cvičisko „Josip Markič“ (známejšie pod názvom „Crvena zemlja“, tj. červená zem) na výcvik, pričom tam platia najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. V platnosti je napríklad úplný zákaz vstupu do tohto priestoru. Vojaci po každom cvičení terén vyčistia, napriek tomu sa však môže stať, že tam niektoré nebezpečné predmety zostanú.

„Domnievam sa, že by sme sa všetci mali držať zdravého rozumu, a zdravý rozum hovorí – keď vidíte niečo nebezpečné, nebudete sa toho dotýkať,“ podotkol šibenicko-kninský župan Marko Jelič, ktorý sa zároveň vyslovil proti uzatvoreniu tohto cvičiska v dôsledku incidentu.

Televízna stanica RTL priniesla aj vyjadrenie zdroja blízkeho dotknutej českej rodiny pre české médiá, podľa ktorého dieťa údajne granát našlo v kríkoch, chcelo ho ukázať ostatným a kým sa k nim približovalo, granát explodoval, uzatvára denník.

