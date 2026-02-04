Nové informácie o streľbe na škole: Prípad šiestaka naďalej vyšetrujú, dôvod streľby zostáva nejasný

Pri streľbe airsoftovou zbraňou v Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Informovala o tom na brífingu riaditeľka Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom Katarína Jarošincová.
„Napriek tomu sme aktivovali všetky záchranné zložky – políciu, zdravotníkov, centrum právnej pomoci a kuratelu. Zároveň máme zabezpečený intervenčný krízový tím, naša škola má dve profesionálky v oblasti krízovej intervencie. Ide nám predovšetkým o bezpečnosť našich žiakov,“ doplnila riaditeľka.
Dôvod streľby ostáva neznámy
Ako dodala, žiak, ktorý strieľal, je problémový, dlhodobo ho riešili v spolupráci s Centrom právnej pomoci a kuratelou. Zranení žiaci sú podľa riaditeľky bezproblémoví, mysleli si, že pištoľ bola hračkárska. Dôvod streľby zatiaľ nie je známy.
„Časť rodičov si prišla svoje deti do školy zobrať, časť žiakov zostala na vyučovaní. V súvislosti s prípadom budeme zabezpečovať krízovú intervenciu pre triedy,“ doplnila Jarošincová s tým, že prípad sa vyšetruje a škola vyvodí zodpovednosť.
