Nové informácie o nehode autobusu: Na palube bolo asi 70 cestujúcich, prežívali minúty hrôzy

V regionálnom autobuse, ktorý sa zrazil s osobným autom v utorok ráno na bratislavskom úseku diaľnice D2, bolo v čase nehody približne 70 cestujúcich, nikto nebol zranený. Podľa prvotných informácií spoločnosti Arriva, ktorej autobus patrí, nezvládol vodič osobného auta riadenie a šofér autobusu idúci za ním už nedokázal zrážke zabrániť.
Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Peter Stach. Doplnil, že nehoda sa stala približne o 6.55 h. „Nehodu zadokumentovala polícia, ktorá taktiež vykonala u oboch vodičov dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu s negatívnym výsledkom. Keďže autobus pre poškodenie nemohol pokračovať v jazde, dopravca vypravil náhradné vozidlo,“ priblížil.
Nehoda spôsobila dopravné komplikácie
Ako doplnil, nehoda spôsobila spomalenie premávky na D2 a približne hodinové meškanie väčšiny spojov regionálnej dopravy zo Záhoria. Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR informovala, že záchranári transportovali do nemocnice Bory s pomliaždením hrudníka a sériovou zlomeninou rebier 51-ročného muža.
Bratislavský krajský hovorca hasičov Štefan Koči pre TASR uviedol, že hasiči po príchode na miesto vyslobodili z osobného auta vodiča a odovzdali ho záchranárom.
Polícia vyzvala ostatných vodičov, aby na prejazd úsekom využili alternatívne trasy. Dopravný servis Slovenského rozhlasu Zelená vlna na sociálnej sieti aktuálne hlási v úseku zdržanie niekoľko desiatok minút. Podobná situácia je aj na obchádzkových trasách.
Nahlásiť chybu v článku