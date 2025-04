Nové informácie o hrozivom incidente: Zrejme to nebol „akt terorizmu“, o život prišlo deväť ľudí

Ráno sme vás informovali o nešťastnom incidente, ktorý sa odohral počas pouličného festivalu v kanadskom meste Vancouver.

V prípade nárazu auta do davu na pouličnom festivale v kanadskom meste Vancouver podľa všetkého nejde o „akt terorizmu“, uviedla v nedeľu tamojšia polícia. TASR informuje podľa agentúr AFP, DPA a denníka Bild.

„V tejto chvíli sme si istí, že tento incident nebol aktom terorizmu,“ uviedla polícia v príspevku na platforme X.

Incident, ku ktorému došlo ešte v sobotu večer miestneho času, si vyžiadal aj obete na životoch. Polícia zatiaľ potvrdila, že incident si vyžiadal aspoň deväť ľudských životov.

UPDATE: As of now, we can confirm nine people have died after a man drove through a crowd at last night’s Lapu Lapu Festival. Our thoughts are with all those affected by this tragic incident.

— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025