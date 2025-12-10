Nové informácie k obrovskej tragédii na Tenerife: O život prišla mama a syn. Dcéra je ranená

Na Španielskom ostrove Tenerife sa stala veľká tragédia. Došlo k nej ešte v nedeľu popoludní na prírodnom kúpalisku pod útesmi Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide, kde silná vlna zmietla do mora viacerých ľudí.
O život prišli štyria ľudia, vrátane dvoch Slovákov. Išlo o matku so synom zo západného Slovenska, píšu TVNoviny. Zranená má byť aj dcéra zosnulej ženy.
Potvrdilo to aj ministerstvo
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ešte v pondelok potvrdilo, že na španielskom ostrove Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania. Jeden ďalší utrpel zranenia. Zastupiteľský úrad ministerstva v Madride je v kontakte s rodinou obetí a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť.
