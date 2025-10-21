Nová éra obnoviteľnej energie: Slovensko pripravuje najväčší veterný park, vyrastie v týchto okresoch

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
SITA
Na západnom Slovensku sa chystá výstavba obrovského veterného parku, vyrásť môže až 69 veterných elektrární.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) plánuje výstavbu veľkého veterného parku v okresoch Hlohovec, Nitra a čiastočne aj Galanta. Plánuje tam postaviť najviac 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom 430 megawattov (MW), ktoré by boli v prevádzke 30 rokov.

S výstavbou chce začať v treťom kvartáli 2026, dokončenie výstavby je naplánované o rok neskôr. Výstavba veterných elektrární na území Slovenska má zabezpečiť dlhodobú energetickú udržateľnosť a zvýšiť energetickú bezpečnosť krajiny.

Ministerstvo životného prostredia oznámilo, že doručením informácie o navrhovanej činnosti sa začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k využitiu potenciálu veternej energie daných lokalít, čím zároveň prispejeme k zvyšovaniu podielu výroby daného druhu energie z obnoviteľných zdrojov v rámci Slovenskej republiky,“ uvádza JESS v informácii o navrhovanej činnosti. Agentúra SITA v súvislosti s navrhovanou činnosťou požiadala o vyjadrenie aj JESS.

Výška elektrárne by mala byť viac ako 200 metrov

Samotná veterná elektráreň bude pozostávať zo stožiara vysokého od 118 m do 179 metrov s priemerom 6 – 8 metrov v spodnej časti. Celková výška elektrární vrátane listov vrtule má byť od 199 do 266 metrov.

Veterné elektrárne majú byť vybudované na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach obcí Alekšince, Bojničky, Dolné Trhovište, Dvorníky, Hlohovec, Jarok, Kľačany, Lehota, Lukáčovce, Lužianky, Malý Báb, Nové Sady, Pastuchov, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sasinkovo, Šalgočka, Veľké Zálužie, Veľký Báb, Zbehy, Zemianske Sady.

Fungovať by mali bez zamestnancov

Po zaradení do prevádzky by veterné elektrárne fungovali bez zamestnancov. Tí by boli k zariadeniu vyslaní iba v prípade plánovanej alebo preventívnej kontroly.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorá vznikla koncom roka 2009, je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), ktorá vlastní 51-percentný podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 percent akcií.

Pôvodným poslaním spoločnosti JESS bolo pripraviť projekt vhodného typu jadrového zdroja, následne zabezpečiť jeho výstavbu a ekonomicky, efektívne a bezpečne vyrábať elektrickú energiu.

