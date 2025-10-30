Nočná mora mnohých sa pre ženu stala realitou: Výletná loď ju nechala na ostrove, neskôr vyčerpaná zomrela

Foto: Emily Cox, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
Žena si pravdepodobne musela počas túry oddýchnuť, loď odplávala bez nej.

80-ročná Austrálčanka bola nájdená mŕtva na ostrove pri Veľkom koralovom útese potom, čo nenastúpila na loď, ktorou cestovala.

Žena sa v sobotu vydala na túru po ostrove Lizard Island, ktorý sa nachádza 250 km severne od Cairns, spolu s ďalšími pasažiermi lode Coral Adventurer. Predpokladá sa, že sa od skupiny oddelila, aby si odpočinula. Informoval portál BBC.

Osudný sa jej stal odpočinok pri túre

Loď opustila ostrov okolo západu slnka, no po niekoľkých hodinách sa vrátila, keď si posádka všimla, že žena chýba. V rámci rozsiahlej pátracej akcie bolo jej telo nájdené v nedeľu ráno. Žiadne podrobnosti o okolnostiach smrti zatiaľ nezverejnili.

Ilustračná foto: SITA/AP

Podľa dostupných informácií sa žena zúčastnila prvej zastávky 60-dňovej plavby okolo Austrálie, pričom cena lístka na túto cestu dosahovala tisíce eur.

Podľa austrálskeho denníka Courier Mail sa zúčastnila skupinovej túry na najvyšší vrchol ostrova, Cook’s Look, no potom sa rozhodla, že si oddýchne. Na loď sa však už nevrátila a tá následne odišla bez nej.

Prípady ako tento sú vraj ojedinelé

Prípady ako tento sú podľa Harriet Mallinsonovej, redaktorky portálu Sailawaze, vzácne, keďže výletné lode majú systémy na zaznamenávanie pasažierov pri nastupovaní a vystupovaní.

Nie je možné sa potichu dostať na breh ani sa vrátiť na palubu,“ vysvetlila Mallinsonová pre BBC.

Loď Coral Adventurer pojme až 120 hostí a má 46 členov posádky. Je určená na prístup do odľahlých oblastí austrálskeho pobrežia a je vybavená malými loďkami na denné výlety. Plavba ďalej pokračuje smerom k mestu Darwin.

