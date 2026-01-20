Nočná mora hasičov: Nová záchranná loď za 210-tisíc eur čelí kritike, rezortu vnútra vyčítajú vážne chyby

Nová záchranná loď, ktorú zakúpilo ministerstvo, čelí kritike hasičov. Hoci stála niekoľko stoviek tisíc eur, má podľa hasičov viacero nedostatkov, ktoré sa nedajú prehliadnuť.
Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) zakúpilo v júli minulého roka novú záchrannú loď MS Boat S 740 WT v hodnote presahujúcej 210-tisíc eur. Nazvali ju Viktória a plavidlo slávnostne pokrstili na brehu Dunaja, informuje portál Denník N. Hasiči však proti nej majú výhrady.
V čom je chyba
Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok slávnostne odovzdal hasičom túto loď v plávacej záchranárskej veste. Hasiči však necítia rovnako jeho radosť a na lodi našli viaceré nedostatky, ktoré môžu obmedzovať jej nasadenie a komplikovať zachraňovanie ľudí a ich majetkov. Napríklad to, že disponuje len jedným motorom a nie dvoma, ako býva štandardom, alebo to, že chýba dokormidlovací motor, čo komplikuje manipuláciu pri brehu.
Ďalšou závažnou chybou, ktorá hasičov nemilo prekvapila, sú nevhodné pádla. Jeden z nich vysvetlil: „To, čo dodali, nie je pádlo. To je varecha s plastovým spojom. Doslova. To je hliníková rúra… Hrubšia rúra ako na záclony. Na konci má taký plastový lopárik, celé sa to ohýba. Nesadol by som si s tým ani na nafukovačku. Nieto do kajaka, kanoe a už vôbec nie do dvojtonového člna.“
