Nočná mora hasičov: Nová záchranná loď za 210-tisíc eur čelí kritike, rezortu vnútra vyčítajú vážne chyby

Reprofoto: Instagram/matus_sutaj_estok

Dana Kleinová
Loď Viktória nie je splneným snom hasičov, ako sa predpokladalo.

Nová záchranná loď, ktorú zakúpilo ministerstvo, čelí kritike hasičov. Hoci stála niekoľko stoviek tisíc eur, má podľa hasičov viacero nedostatkov, ktoré sa nedajú prehliadnuť.

Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) zakúpilo v júli minulého roka novú záchrannú loď MS Boat S 740 WT v hodnote presahujúcej 210-tisíc eur. Nazvali ju Viktória a plavidlo slávnostne pokrstili na brehu Dunaja, informuje portál Denník N. Hasiči však proti nej majú výhrady.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Matúš Šutaj Eštok (@matus_sutaj_estok)

V čom je chyba

Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok slávnostne odovzdal hasičom túto loď v plávacej záchranárskej veste. Hasiči však necítia rovnako jeho radosť a na lodi našli viaceré nedostatky, ktoré môžu obmedzovať jej nasadenie a komplikovať zachraňovanie ľudí a ich majetkov. Napríklad to, že disponuje len jedným motorom a nie dvoma, ako býva štandardom, alebo to, že chýba dokormidlovací motor, čo komplikuje manipuláciu pri brehu.

Ďalšou závažnou chybou, ktorá hasičov nemilo prekvapila, sú nevhodné pádla. Jeden z nich vysvetlil: „To, čo dodali, nie je pádlo. To je varecha s plastovým spojom. Doslova. To je hliníková rúra… Hrubšia rúra ako na záclony. Na konci má taký plastový lopárik, celé sa to ohýba. Nesadol by som si s tým ani na nafukovačku. Nieto do kajaka, kanoe a už vôbec nie do dvojtonového člna.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico ukázal, čo písal v liste von der Leyenovej: Navrhuje, aby Slovensko dostalo emisné prázdniny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac