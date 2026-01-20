Fico ukázal, čo písal v liste von der Leyenovej: Navrhuje, aby Slovensko dostalo emisné prázdniny

Včera Robert Fico informoval, že pošle predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej otvorený list a informuje o tom všetkých premiérov a prezidentov členských štátov EÚ.
Dnes sa tak stalo a premiér zverejnil celé znenie listu na sociálnej sieti. Fico v liste upozorňuje, že jedným z hlavných problémov Únie je alarmujúci pokles konkurencieschopnosti, ktorý podľa neho priamo súvisí s klimatickými cieľmi.
Tvrdí, že ich dogmatické presadzovanie ohrozuje strategický európsky priemysel a EÚ by mala mať odvahu pristúpiť k ich zmysluplnej redukcii.
Emisné prázdniny pre Slovensko
Za Slovensko navrhuje dočasné, štyri- až päťročné pozastavenie uplatňovania systému emisných povoleniek, čo by podľa neho mohlo výrazne pomôcť priemyslu a znížiť náklady na energie.
