Nikto netuší, ako zomreli a prečo sa tam dostali: V kanalizácii sa našlo viac ako 100 detských kostier

Počas výkopových prác v Izraeli natrafili archeológovia na niečo vskutku desivé. Pod kúpeľným domom postaveným v 4. storočí nášho letopočtu objavili v kanalizácii množstvo detských pozostatkov zmiešaných so zvieracími kosťami. Ako sa tam dostali?

Archeológov čakal desivý nález

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Archeological Science, v kanalizácii kúpeľného domu zo 4. storočia sa pred desiatkami rokov podarilo nájsť viac ako 100 detských pozostatkov. Vzhľadom na ich množstvo nebolo možné oddeliť ich a priradiť k jednotlivým jedincom. Podľa webu IFL Science analýza kostrových pozostatkov naznačuje, že detí sa niekto zbavil krátko po smrti, v čase, keď na tele boli ešte aj mäkké tkanivá.

Pochovávať deti v kanalizácii bolo nezvyčajné aj na tú dobu. O menej ako 200 metrov ďalej sa našlo pohrebisko, v ktorom boli nájdené pozostatky riadne uložené v nádobách. Archeológovia preto nadobudli podozrenie, že deti mohli byť zavraždené.

Odborníci si myslia, že deti sa narodili živé. Ak by boli v čase úmrtia odlišného veku (čo neboli), bolo by možné predpokladať, že umreli z prirodzených príčin. Spektrografická analýza ale ukázala, že mnohé z detí mali na zuboch pozostatky oxidu železa, nie však na ostatných kostiach. Znamená to, že v čase úmrtia zrejme dochádzalo ku krvácaniu v ústnej dutine. U dospelých jedincov k podobnému javu dochádza v prípade, ak sa udusili.

Nikto nevie, čo sa s nimi stalo

Najpravdepodobnejšou príčinou úmrtia detí je teda zrejme vražda. V mnohých kultúrach sa deti po narodení vraždili, aby sa rodina už viac nerozrastala. Zvyčajne sa však rodiny zbavovali dievčat a v tomto prípade patrili pozostatky zväčša chlapcom.

Ďalšia štúdia prišla s hypotézou, že kanalizácia sa nachádzala pod nevestincom a ženy sa takýmto spôsobom zbavovali neželaného potomstva. Vysvetľovalo by to aj prevahu chlapčenských kostier. Aj keď v nevestincoch pracovali aj muži, dievčatá boli žiadanejšie.

Ozývajú sa ale historici, ktorí tvrdia, že ženy už v tých časoch vedeli, ako zabrániť nechcenému otehotneniu, prečo by teda tieto metódy nevyužívali aj kurtizány v tomto nevestinci. Smutný záver teda znie, že sa v kanalizácii našlo viac ako 100 chlapčenských kostrových pozostatkov, no nikto netuší, ako sa tam dostali a čo sa s deťmi stalo.