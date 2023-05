Najbohatší chrám sveta: Ukrýva v sebe poklady za 22 miliárd dolárov, jedna z komnát má po otvorení spôsobiť koniec sveta

Už na prvý pohľad je jasné, že chrám Sree Padmanabhaswamy je skutočne neobyčajným miestom. Pozlátené steny ukrývajú poklad nevídaných rozmerov. Je však opradený množstvom legiend, jedna z nich hovorí, že ak otvoríte tie nesprávne dvere, privodíte koniec sveta.

V článku sa dozviete aj: čo všetko sa v chráme ukrýva;

prečo súd nedovolil jednu z komnát otvoriť;

ako sa poklad do chrámu dostal;

akými legendami sú komnaty a poklad v nich opradené.

Zapísal sa do Guinessovej knihy rekordov

Hinduistický chrám Shree Padmanabhaswamy sa nachádza v Thiruvanantapurame, v hlavnom meste štátu Kérala v Indii. Odhaduje sa, že sa v ňom nachádzajú poklady v hodnote najmenej 22 miliárd dolárov, informuje HuffPost. Vďaka tomu sa do Guinnessovej knihy rekordov v roku 2011 zapísal ako hinduistický chrám s najväčším bohatstvom na svete.

Súčasťou pokladu má byť údajne zlatý trón, koruny zdobené množstvom drahokamov, tisícky vzácnych kameňov či vrecia plné zlatých mincí pochádzajúcich z rôznych kútov sveta. V chráme sa má nachádzať aj obraz boha Višnu obložený tisíckou diamantov. A to všetko je len začiatok. Zdá sa až neuveriteľné, že nejaké miesto môže ukrývať tak neuveriteľné bohatstvo bez toho, aby bolo už dávno vyrabované, a to napriek tomu, že ročne ho navštívia tisícky ľudí. Respektíve, úrady si dlho mysleli, že sa chrám nikdy zlodejom nepodarilo vykradnúť.

Ako informuje web Guinness World Records, o časti pokladu sa dlho nevedelo, bol totiž ukrytý v dovtedy neobjavených podzemných komnatách. V nich sa ukrývalo zlato, striebro a ďalšie cenné predmety v hodnote odhadom 18 miliárd dolárov.

Predpokladá sa, že bohatstvo sa v novoobjavených chrámových komnatách ukrývalo viac ako 130 rokov a časom ho tam uložili travankúrski maharadžovia. Chrám bol vybudovaný podľa zmienok v literatúre v 8. storočí, postaviť ho nechal kráľ Travankúru. Legendy podľa BBC po stáročia hovorili, že kráľ nechal do hrubých kamenných stien chrámu zamurovať bohatstvo nevídaných rozmerov a údajne nechal vytvoriť aj niekoľko ukrytých trezorov. Niektoré steny sú dokonca údajne celé vybudované z čistého zlata. Niet sa čo čudovať, že básnici o mieste hovorili ako o mieste so zlatými múrmi a popisovali ho ako raj na Zemi.

Skutočnú hodnotu nie je možné vyčísliť

Napriek tomu, že celková finančná hodnota pokladov v Shree Padmanabhaswamy sa odhaduje na 22 miliárd dolárov, skutočnú historickú hodnotu nie je možné vyčísliť. V čase objavenia sa predpokladalo, že hodnota nájdených predmetov bude „len“ 500 miliónov dolárov. Samozrejme, ihneď po objavení pokladu bolo nutné požiadať o pomoc políciu, aby ho strážila. V súčasnosti je chrám plný detektorov kovov, bezpečnostných kamier a stráži ho viac ako 200 mužov, pričom niektorí z nich sú ozbrojení.

Podľa webu India Times to ale nestačilo a v roku 2016 údajne časť pokladu zmizla. Ukradnutých bolo najmenej 769 nádob so zlatom a strieborné tehly. Niektorí si myslia, že pod chrámom sa nachádza tajný tunel, vďaka ktorému architekti mohli zamknúť dvere zvnútra komnaty a nepozorovane s pokladom odísť. Ak by to bola pravda, znamenalo by to, že zlodeji mohli poklady vynášať celé desaťročia bez toho, aby si to niekto všimol.

Ako píše Forbes, v chráme sa stále nachádzajú aj komnaty, do ktorých zatiaľ nikto nenabral odvahu nazrieť. Jedna z nich dostala pomenovanie Vault B, no hovorí sa jej aj „zakázaná zóna“ (celkovo bolo v roku 2011 objavených 6 komnát, pomenovaných Vault A, B, C, D, E a F, pričom niektoré zdroje uvádzajú objavenie nie 6, ale až 8 komnát).