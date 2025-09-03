Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť

Soul na konci 80. rokov rastie rýchlejšie, než sa stíha zaznamenať na mapách. Tam, kde boli ešte pred pár rokmi ryžové polia a skládky, vyrastajú mrakodrapy a nákupné centrá. V štvrti Gangnam, ktorá je dnes symbolom luxusu a moderného života, ešte stále hučia bagre a žeriavy. V tom čase dostane Lee Joon – neskorší predseda skupiny Sampoong – do rúk informáciu, ktorá mu zmení život. Dozvie sa, že práve v tejto oblasti má vzniknúť nové ekonomické centrum mesta.
Neváha. Začne skupovať pozemky hlava-nehlava. Jedným z nich je aj bývalá skládka odpadu. Tam chce Lee postaviť obyčajný, štvorposchodový bytový dom. Výstavbu začína v roku 1987 renomovaná firma Woosung Construction.
Plány sú hotové, práce prebiehajú bez väčších problémov. Až do momentu, keď si to Lee Joon rozmyslí. Bytovka mu zrazu pripadá príliš obyčajná. Namiesto toho sa rozhodne pre niečo, čo zanechá stopu. Niečo, na čo bude hrdý – obrovské, päťposchodové nákupné centrum, ktoré ponesie meno firmy Sampoong.
Nový obchodný dom Sampoong je symbol úspechu, moci, ale aj arogancie. Zmeny sa dejú narýchlo, v rozpore s pôvodnými plánmi, bez súhlasu a sprevádzajú ich úplatky. Nosné steny sa presúvajú, stĺpy sa zužujú. Stavebná firma protestuje a odchádza. Firma Sampoong dokončuje stavbu sama.
Roky plynú. Keď sa centrum otvorí, denne sa v ňom premelie 4-tisíc ľudí. Kórejčania ho milujú – dávajú si tam jedlo, nakupujú šaty, stretávajú sa s rodinou. Je to symbol novej doby.
Až do 29. júna 1995.
Statická katastrofa
Keď Lee Joon zmenil plán a rozhodol sa premeniť obytný dom na luxusné nákupné centrum, trval na tom, aby budova vzrástla o celé jedno poschodie. A práve toto piate poschodie sa neskôr ukáže ako osudová chyba – zďaleka nie jediná, ale rozhodne tá najvážnejšia.
