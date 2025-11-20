Niektorí seniori majú nárok na viac peňazí a ani o tom nevedia. Finančný príspevok pritom bude ešte vyšší

Foto: TASR archív/SITA

Dana Kleinová
Platí to pre seniorov, ktorí pracovali v konkrétnom povolaní.

Prvý január je z hľadiska príspevkov a dávok dôležitým dátumom. Od tohto dátumu sa mnohé z nich valorizujú či automaticky zvyšujú a nielen seniori, ale napríklad aj matky či rodičia, si tak vedia prilepšiť o desiatky eur. Mnohí pritom majú nárok na viaceré príspevky naraz, a tak si polepšia viacnásobne.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, od 1. januára 2026 sa zvyšuje príspevok za prácu v obecnej polícii o 4,1 percenta, teda rovnako, ako sa zvýšia úrazové renty a pozostalostné úrazové renty. Poberatelia príspevku za prácu v obecnej polícii nemusia o nič žiadať. Jeho sumu Sociálna poisťovňa prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona. Prvýkrát im príspevok vyplatí vo zvýšenej sume v januári 2026.

Pre koho je určený

Príspevok za prácu v obecnej polícii je pravidelnou peňažnou dávkou, vyplácanou Sociálnou poisťovňou bývalým príslušníkom obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku. Vypláca sa od 1. januára. 2024. Ide tak o stále pomerne nový príspevok, a tak mnohí nevedia, že majú nárok oň požiadať.

Stačí ak:

  1. V čase podania žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii už nie ste jej príslušníkom.
  2. Váš pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov.
  3. Dovŕšili ste vek najmenej 56 rokov.

Jeho výška záleží od platu, ktorý ste počas práce u polície poberali. Výška príspevku za prácu v obecnej polícii predstavuje 60 percent z jednej dvanástiny z vášho najlepšieho ročného vymeriavacieho základu. Pri určovaní výšky príspevku za prácu v obecnej polícii podľa bodu č. 1 sa do úvahy berie obdobie desiatich kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bol naposledy skončený pracovný pomer v obecnej polícii. Táto suma sa navyše každoročne valorizuje tak ako úrazová renta.

