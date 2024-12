Niečo také sa v histórii Dunaja, k vašim službám ešte nestalo. Diváci budú vo vytržení, rozhodne to nečakali

Finále sa blíži. Už o pár dní televízia Markíza odvysiela poslednú epizódu ôsmej série obľúbeného dobového seriálu. Niekoľko zápletiek pritom ostalo stále otvorených, napríklad sa stále nevie, čo chystá Klára, ktorá už vie, koho viniť za smrť jej manžela. Odpoveď však ľudia dostanú skôr, než sa čakalo.

Ako sme vás informovali v článku, záver ôsmej série Dunaja, k vašim službám so sebou prinesie množstvo zvratov. Popis k tejto epizóde totiž znie: „Posledná epizóda aktuálnej série prinesie silné emócie a šokujúce zvraty v životoch viacerých postáv… Kto bez hanby klamal a kto sa naopak obetuje pre dobro svojho blížneho? Kto nájde nový domov a kto z neho bude naopak vyhnaný? Kto zmení svoje zmýšľanie a kto sa ocitne v pozícii, ktorú vôbec nechcel…? A koho život náhle skončí a kto naopak dostane od osudu druhú šancu?“

Odpoveď príde skôr, ako sa čakalo

Ako informuje portál Mediaboom, televízia Markíza presunula začiatok deviatej série na skorší termín. Pôvodne sa očakávalo, že bude mať premiéru v utorok 7. januára. Konkurovať jej mal pritom seriál Ranč od televízie JOJ, ten však nakoniec presunuli na iné dni a tak sa nebude vysielať v utorky a štvrtky ako Dunaj, k vašim službám. Aspoň sa to tak na prvý pohľad zdalo.

Markíza sa totiž rozhodla opäť zareagovať a presunula začiatok deviatej série na pondelok 6. januára. Ak by ste si však mysleli, že preto neodvysiela epizódu v utorok, mýlili by ste sa. Historicky prvýkrát totiž diváci uvidia Dunaj, k vašim službám až trikrát v jednom týždni, a to v pondelok, utorok aj vo štvrtok. Nový rok tak začnú s plnou dávkou nových zápletiek a rozuzlení, ktoré diváci rozhodne nečakali.