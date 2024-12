Zuzana Vačková si zaspomínala na svoju postavu z Paneláka. Vysvetlila, prečo by mala byť Alica pre ľudí vzorom

Seriál Panelák sa vysielal dlhých deväť rokov a vystriedalo sa v ňom nespočetne veľa postáv. Seriál sa totiž nesústredil len na postavy bývajúce v tomto známom paneláku, ale tiež ich priateľov i nepriateľov a rôzne milostné záujmy. Hoci tak Zuzana Vačková nebola jeho súčasťou po celý čas, jej postava v divákoch rozhodne zarezonovala.

Zuzanu Vačkovú v súčasnosti ľudia poznajú najmä ako jednu z najúspešnejších slovenských influenceriek, keďže na svojom profile na Instagrame inšpiruje viac ako 140-tisíc ľudí. Zahrala si však vo viacerých filmoch, v seriáloch a dokonca i rozprávkach, pričom o nezabudnuteľné role nemala núdzu. Na svoju kariéru si herečka s úsmevom zaspomínala pre vidaduTV.

Začala pritom slovami o štúdiu herectva, kde boli jej spolužiakmi napríklad Roman Pomajbo, Henrieta Mičkovicová, Peter Mankovecký, Roman Matisko, Jozef Domonkoš, Rasťo Rogel a Zuzana Mauréry. O slávnu spoločnosť tak nemala núdzu, a to sa nezmenilo, ani keď začala hrať v Paneláku.



Alica by mohla byť ľuďom vzorom

„Alica je úžasná. Alica je totiž spontánna. Alica sa totiž ne*ere,“ opísala Zuzana svoju postavu a je vidieť, že aj po rokoch na ňu spomína s úsmevom. Hoci totiž prešlo viac než deväť rokov, odkedy sa naposledy Alica objavila na televíznych obrazovkách, Vačková vidí prínos jej postavy aj v súčasnosti.

Vysvetlila: „Alica to má tak viac spojené so svojou sexualitou. Ja si myslím, že je to perfektné, lebo keby boli ľudia viac uvoľnení, čo sa týka vyjadrovania sa alebo teda prežívania alebo nejakej spontánnosti alebo nejakej slobody vo vnímaní seba a svojich pocitov a svojho tela, tak si myslím, že by sme mali oveľa menej frustrovaných ľudí na tomto svete. Lebo to, že ľudia hovoria iba to, čo si myslia, že iní chcú počuť, z toho nám vznikajú takí k*eténi, že to až bolí.“

Napriek tomu, že Zuzana aj po rokoch pozitívne spomína na svoju postavu Alice a vidí aj prínos tejto postavy nielen na minulých divákov, ale tiež na ľudí v súčasnosti, s hraním tejto postavy sa jej spája aj tienistá stránka hereckej kariéry.

Negatívna stránka jej hrania v Paneláku