Záver Dunaja, k vašim službám so sebou prinesie obrovský zvrat. Diváci sa dočkajú spravodlivosti aj napätých situácií

O tom, že Markíza ukončuje série naozaj dramatickým spôsob, hádam netreba ani polemizovať. Nie je to tak dávno, čo epizóda, v ktorej Peter Kučera padol postrelený na zem, nechala divákov celé leto v napätí a odpoveď, či zomrel, sa dozvedeli až s novou sériou. Teraz to vyzerá tak, že ich čaká niečo podobné.

Článok pokračuje pod videom ↓

Situácia v Dunaji, k vašim službám sa vyostruje. Wolfie trpí v rukách Josefa Mengeleho, Alenka zistila, že Marína sa nevrátila domov a ukrývanie Židov sa skomplikovalo. Navyše má Julo stále väčšiu a väčšiu moc, zatiaľ čo Walter Klaus tú svoju stráca. Diváci tak sledujú príliš veľa zápletiek, ktoré rozhodne nestihnú byť s poslednými epizódami tejto série všetky vyriešené.

Na čo by sa mali diváci pripraviť

Tesne pred vianočnými sviatkami uvidia diváci na obrazovkách poslednú epizódu ôsmej série. Ak si však mysleli, že sa všetko vyjasní a všetky postavy dostanú šťastný koniec, nemôžu byť ďalej od pravdy.

Ako vyplýva z ukážky k 14. epizóde, ktorá bude odvysielaná v utorok, napriek tomu, že Eva získa penzión, dlho sa z neho tešiť nebude. Julo sa ho totiž rozhodne vypáliť. Popis k tejto epizóde, ako zachytáva portál ČSFD, prezrádza, že to Julo nespraví sám, ale bude mať nečakaného spojenca. O koho ide, sa dá jednoducho predvídať z udalostí z predošlých epizód, ako aj z popisu k 15. epizóde. V nej sa spomína ponížený Thomas a vari nikoho by neprekvapilo, ak by sa dobrovoľne zúčastnil takejto akcie, obzvlášť, ak by mu Julo povedal, že ide o Židov.

Presuňme sa k predposlednej epizóde. Popis k 16. epizóde na ČSFD znie: „Urban sa odhodlá k zúfalému činu. Thomas zmizne. Vilma prežíva najťažšie chvíle. Lena pochopí a odhalí Walterovo tajomstvo. Holubec má dôvod na radosť, no tú mu čoskoro zmarí nový problém! Alena nájde spôsob, ako pomôcť spravodlivosti a pred Horváthom sa rozhodne vypovedať nečakaná osoba…“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Tento popis prezrádza, na koho sa budú sústrediť posledné epizódy. Navyše sa zdá, že po tom, ako Walter zistí, v akých podmienkach žije Wolfie v zariadení doktora Mengeleho, rozhodne sa ho zachrániť. A kto iný by mu mohol s takouto riskantnou situáciou pomôcť ak nie Lena? Zdá sa, že by sa tip divákov, že to bude práve ona, kto Wolfieho zachráni, mohol nakoniec vyplniť. Či to však bude úspešná akcia, je otázne.

Na základe popisu k poslednej epizóde ôsmej série sa zdá, že sa všetko na konci ešte viac komplikuje, hoci bude odhalená pravda. „Posledná epizóda aktuálnej série prinesie silné emócie a šokujúce zvraty v životoch viacerých postáv… Kto bez hanby klamal a kto sa naopak obetuje pre dobro svojho blížneho? Kto nájde nový domov a kto z neho bude naopak vyhnaný? Kto zmení svoje zmýšľanie a kto sa ocitne v pozícii, ktorú vôbec nechcel…? A koho život náhle skončí a kto naopak dostane od osudu druhú šancu?“ znie popis na stránke ČSFD.