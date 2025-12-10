Nie je dňa, kedy by sa niečo nestalo na železniciach: PS zvoláva mimoriadny výbor, podľa Huliaka nejde o náhody

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Minister Rudolf Huliak naznačuje, že sériu železničných incidentov nepovažuje za náhodu.

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) požaduje zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti s opakujúcimi sa incidentmi na železnici.

Reaguje tak na ďalšie dva vlakové incidenty, keď v utorok sa takmer zrazil rýchlik s nákladným vlakom a v stredu sa vykoľajil vlak na bratislavskej hlavnej stanici. Podľa poslanca Jána Hargaša situácia vyvoláva obavy o bezpečnosť železničnej dopravy. „Nie je deň, keď by sa na železniciach niečo nestalo. Blížia sa Vianoce a desaťtisíce ľudí budú cestovať vlakmi. Štát im nevie garantovať, že dôjdu do cieľa bezpečne,“ uviedol Hargaš.

Výzva pre ministra dopravy

Zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža na vyvodenie politickej zodpovednosti. Podľa člena výboru Mareka Lackoviča na mimoriadny výbor prizvú okrem ministra dopravy aj vedenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ako aj zástupcov odborových organizácií a profesijných združení.

Poslankyňa Jana Hanuliaková vyjadrila presvedčenie, že koalícia by mala problémom v železničnej doprave venovať primeranú pozornosť a zúčastniť sa rokovania výboru. “Situácia je vážna, takto to nesmie ísť ďalej. Veríme, že Ficova koalícia sa katastrofálnej situácii na železnici postaví čelom a zbabelo neutečie, ako to má vo zvyku,” uzavrela členka Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Nespokojnosť aj z koaličných radov

Minister športu Rudolf Huliak spochybnil, že opakované železničné nešťastia z posledných mesiacov sú len nešťastnou zhoda okolností. Pred rokovaním vlády povedal, že má čoraz silnejší pocit, že za nimi môže byť viac, než sa na prvý pohľad zdá.

Ako píše Denník N, Huliak vyhlásil, že všetky udalosti musia byť precízne preverené a nechce, aby jeho slová vyzneli ako šírenie konšpirácií. Zastal sa tiež ministra dopravy Jozefa Ráža a zdôraznil, že rezort podľa neho čelí mimoriadne náročnému obdobiu.

„Momentálne som v stave pochybovať o tom, že toto sú náhody,“ uviedol minister. Železničné trate zažívajú mimoriadne turbulentné obdobie. Pri Liptovskom Hrádku sa rušňovodičom tento týždeň podarilo včas zastaviť dva vlaky, ktoré išli proti sebe. Predchádzali tomu dve vážne nehody vlakov ZSSK pri Pezinku a Rožňave, ktoré zranili desiatky cestujúcich.

Huliak situáciu označil za bezprecedentnú. „Toto náhoda nie je, že sa takéto nešťastia dejú jedno za druhým,“ povedal s tým, že podobnú koncentráciu incidentov podľa vlastných spomienok nezažil ani v časoch parných vlakov.

Reakcia Šimečku

Na ministrove slová reagoval aj Michal Šimečka. „Nehody vlakov vraj nie sú náhoda, povedal minister Huliak. Tak len pre istotu, náš pes Bublina prisahá, že s tým nič nemá. Ale musím sa ešte spýtať gruzínskych légií, Ódorových legokociek, Radičovej vlády a samozrejme mojej mamy,“ napísal.

