Nezaplatíte kartou a nedostanete sa do aplikácie: Známa banka chystá veľkú odstávku služieb, toto všetko nebude fungovať

Ak patríte medzi klientov mBank, pripravte sa na obmedzenia, ktoré vás môžu v nedeľu poriadne zaskočiť. Banka totiž ohlásila veľký technický zásah do svojich systémov, počas ktorého nebudú fungovať viaceré kľúčové služby.
Ako informovala mBank, plánovaná odstávka sa uskutoční v nedeľu 12. októbra 2025 od 2:30 do 10:00. Dôvodom je rozsiahla aktualizácia systémov, ktorú banka označila za nevyhnutnú súčasť svojich inovácií. Počas týchto hodín sa však zákazníci musia pripraviť na to, že prístup k ich peniazom nebude samozrejmosťou.
Počas odstávky nebude fungovať viacero služieb
Najväčšie obmedzenia sa dotknú internetových a mobilných platieb. Počas odstávky nebude možné platiť kartou na internete a zároveň budú mimo prevádzky aj ďalšie bežne využívané služby. Nedostanete sa do svojho internet bankingu ani do mobilnej aplikácie, nebudú fungovať SEPA platby ani prijímanie okamžitých platieb.
Dočasne nebudú dostupné ani SMS notifikácie, mLinka a systém žiadostí o nové produkty. mBank preto odporúča, aby si klienti všetky dôležité prevody či úhrady vybavili ešte pred odstávkou.
Po skončení aktualizácie môže byť potrebný reštart
Po ukončení odstávky sa môžu niektorí používatelia stretnúť s tým, že stránka internet bankingu sa im nebude načítavať správne. Riešenie je podľa banky jednoduché – stačí obnoviť stránku kombináciou klávesov Ctrl + F5, čím sa načíta jej aktuálna verzia.
Banka sľubuje vylepšené služby aj rýchle spustenie
Zástupcovia mBank uviedli, že si uvedomujú, aký zásah môže mať odstávka na klientov, no zdôraznili, že ide o krok smerujúci k lepším službám. „Chceme všetkým našim klientom poskytovať tie najlepšie možné služby. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť, preto sa budeme snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ uviedol tím mBank.
Cieľom aktualizácie je podľa banky zvýšiť spoľahlivosť a rýchlosť jej služieb. Krátkodobé nepohodlie má tak priniesť dlhodobé zlepšenie, vďaka ktorému by mal byť prístup k financiám ešte jednoduchší a bezpečnejší.
Nahlásiť chybu v článku