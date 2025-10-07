Nezaplatíte kartou a nedostanete sa do aplikácie: Známa banka chystá veľkú odstávku služieb, toto všetko nebude fungovať

Ilustračná foto: Needpix / Unsplash

Nina Malovcová
Niekoľko hodín nebude fungovať internet banking, mobilná apka ani platby kartou.

Ak patríte medzi klientov mBank, pripravte sa na obmedzenia, ktoré vás môžu v nedeľu poriadne zaskočiť. Banka totiž ohlásila veľký technický zásah do svojich systémov, počas ktorého nebudú fungovať viaceré kľúčové služby.

Ako informovala mBank, plánovaná odstávka sa uskutoční v nedeľu 12. októbra 2025 od 2:30 do 10:00. Dôvodom je rozsiahla aktualizácia systémov, ktorú banka označila za nevyhnutnú súčasť svojich inovácií. Počas týchto hodín sa však zákazníci musia pripraviť na to, že prístup k ich peniazom nebude samozrejmosťou.

Počas odstávky nebude fungovať viacero služieb

Najväčšie obmedzenia sa dotknú internetových a mobilných platieb. Počas odstávky nebude možné platiť kartou na internete a zároveň budú mimo prevádzky aj ďalšie bežne využívané služby. Nedostanete sa do svojho internet bankingu ani do mobilnej aplikácie, nebudú fungovať SEPA platby ani prijímanie okamžitých platieb.

Foto: Unsplash

Dočasne nebudú dostupné ani SMS notifikácie, mLinka a systém žiadostí o nové produkty. mBank preto odporúča, aby si klienti všetky dôležité prevody či úhrady vybavili ešte pred odstávkou.

Po skončení aktualizácie môže byť potrebný reštart

Po ukončení odstávky sa môžu niektorí používatelia stretnúť s tým, že stránka internet bankingu sa im nebude načítavať správne. Riešenie je podľa banky jednoduché – stačí obnoviť stránku kombináciou klávesov Ctrl + F5, čím sa načíta jej aktuálna verzia.

Banka sľubuje vylepšené služby aj rýchle spustenie

Zástupcovia mBank uviedli, že si uvedomujú, aký zásah môže mať odstávka na klientov, no zdôraznili, že ide o krok smerujúci k lepším službám. „Chceme všetkým našim klientom poskytovať tie najlepšie možné služby. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť, preto sa budeme snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ uviedol tím mBank.

Cieľom aktualizácie je podľa banky zvýšiť spoľahlivosť a rýchlosť jej služieb. Krátkodobé nepohodlie má tak priniesť dlhodobé zlepšenie, vďaka ktorému by mal byť prístup k financiám ešte jednoduchší a bezpečnejší.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Andrej Babiš už kreslí politickú mapu: Potvrdil, že vzniká vláda ANO, SPD a Motoristov. Padlo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac