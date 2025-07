New York bude mať nové lákadlo: Na East River bude bazén, ktorý ukotvia o mólo

Na East River v New Yorku sa pripravuje inštalácia plávajúceho bazéna s názvom „+ Pool“. Bude ukotvený na mieste Móla 35 (Pier 35) severne od Manhattanského a Brooklynského mosta a s nábrežím bude spojený dvoma lávkami. TASR o tom píše podľa servera Independent.

Menšiu testovaciu verziu bazéna s plochou 186 štvorcových metrov vyrobili v lodenici Bollinger v Mississippi a po mori ho prepravujú do New Yorku. Jeho súčasťou je nechemické filtračné zariadenie pre použitie vody priamo z okolitej rieky, ktorá sa po použití bude vypúšťať späť. Pre plnohodnotnú verziu bazéna to bude denne približne 3800 kubických metrov vody.

Bazén po testovacej prevádzke v máji 2026 preveria zdravotnícke orgány a podľa výsledku sa rozhodne o postavení plnohodnotnej verzie bazéna.

Vodné športy aj priestor pre deti

Ten sa bude dať pripôsobiť napríklad na vodné športy, lekcie plávania, detské aktivity či odpočinok pri vode.

„Každá konfigurácia sa bude môcť využívať oddelene, napríklad ako klasický olympijský bazén, prepojením vznikne plocha 9000 štvorcových stôp (836 štvorcových metrov) na hranie,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Podľa Trevora Hollanda, ktorý založil komunitný spolok Priatelia Móla 35 (Friends of Pier 35), bazén bude prvým svojho druhu na svete a návštevníkom poskytne prístup k čistej riečnej vode.

„Spolupráca medzi agentúrami a komunitou pri realizácii prvého plávajúceho bazéna s filtráciou vody v New Yorku bola neuveriteľná. Ukazuje to, v čom je New York najlepší – keď ľudia spolupracujú na presadzovaní zmien, vývoji systémov, navrhovaní riešení, testovaní konceptov a budovaní inovácií,“ povedala riaditeľka spoločnosti + Pool Kara Meyer.

V Spojených štátoch aj v Európe boli riečne plavárne populárne najmä koncom 19. storočia. V prípade Spojených štátov išlo o snahu úradov verejného zdravotníctva zabezpečiť hygienu v mestách v období po občianskej vojne.

V samotnom New Yorku fungovalo 15 plávajúcich kúpeľov a na začiatku 20. storočia ich mohlo využívať asi 40 percent obyvateľov mesta. Kvôli zhoršeniu životného prostredia neskôr zanikli.