„Neviem, či to je legálne. Na Slovensku je asi možné všetko,“ hovorí Robert: Geissenovci u nás spôsobili ďalšie škandály

Šou Geissenovcov zo Slovenska pokračuje. A vyzerá to, že ani tretia časť sa nezaobíde bez škandálov, ktoré by našincov nešokovali. Nový čas opísal, čo sa v nej bude odohrávať a upozornil na dva prešľapy.

Videli sme prvé dve časti Geissenovcov zo Slovenska, ktoré v pondelok odyvsielala nemecká televízia RTL Zwei. Nemeckej rodine sa dostalo pozornosti nie iba od Richarda Sulíka, ale aj od obyčajných ľudí, ktorí so stretnutia s nimi neskrývali nadšenie. Carmen zostala šokovaná z toho, koľko ľudí sa s nimi chce fotiť. A podobne aj zvyšok rodiny z faktu, koľko Slovákov ich vlastne pozná. Niektorí sa im dokonca prihovárali priamo v slovenčine.

A nechýbali ani slzy fanúšikov, ktorých stretnutie dojalo. Ako spomenul komentár, Geissenovci alebo správne Geissovci, boli u nás ako skutočná superstar.

„Na Slovensku je asi možné všetko“

Šou však pokračuje a celkovo zo Slovenska vzniklo až päť jej epizód. Ako uvidíme v tej nadchádzajúcej, rodina si užívala jazdu po cestách v sprievode motorky so zapnutou húkačkou, upozornil Nový čas.

Vyzerá to, že samotná nemecká rodina zostala z toho prekvapená. Dcéra Davina sa opýtala Roberta, či vlastne môžu takto zastaviť dopravu. Odpovedal jej, že v Nemecku by sa to síce nemohlo stať, no na Slovensku je asi možné všetko. Dcéra iba podotkla, že si nie je istá, či je to legálne.

Ako to bolo naozaj, je podľa všetkého otázne. Denník hľadal odpoveď u advokáta, podľa ktorého by sa táto situácia dala považovať za výnimku zahraničnej delegácie. S ňou však súvisí samotný cieľ cesty, ktorý je kľúčový. Navyše, nie je celkom jasné, či mal motorkár povolenie na použitie húkačky.

Kontroverziu spôsobil aj súkromný vrtuľník

Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko, spomína aj kontroverziu, ktorou je podľa neho využitie súkromného vrtuľníka Patrika Tkáča, ktorý je spoluzakladateľom J&T, samotným ministrom. Upozornil na to, že verejní predstavitelia by mali zvažovať, aký biznis svojím správaním podporujú.

Čo všetko zažili Geissenovci na Slovensku počas prvej dvojepizódy ich šou sa dozviete v našom článku.