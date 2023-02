Videli sme Geissenovcov zo Slovenska: Kontroverzná scéna zmizla, Roberta postihla nehoda s výkalmi, z ľudí zostali v šoku

Videli sme prvú dvojepizódu Geissenovcov na Slovensku, ktorú dnes odvysielala nemecká stanica RTL Zwei. Už pred svojím uvedením vyvolala menší škandál a preto sa objavovali otázky o tom, či pôjde skutočne o pozitívnu reklamu pre Slovensko. Poďme sa teda pozrieť na to, ako to vyzeralo.

V článku sa dozviete aj: ako vyzeral príchod Geissenovcov na Slovensko;

aká nepríjemnosť postihla Roberta;

čím ich Slováci najviac zaskočili;

aké miesta u nás navštívili;

čo sa stalo s kontroverznou scénou.

Rodinu nemeckých boháčov v zložení Carmen a Robert Geiss spoločne s ich dcérami pozval na Slovensko vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík počas stretnutia na výstave Expo 2020 v Dubaji. Návštevu dohodol pri haluškách po tom, ako Roberta zaujalo výnimočné slovenské vodíkové auto. Slovo dalo slovo a ako viete, minulý rok v máji napokon rodina našu krajinu navštívila. A čakal ich poriadny šok.

Pri návšteve zostali Geissenovci zaskočení tým, ako ich Slováci privítali. V dobrom slova zmysle. Carmen pred dvoma dňami zverejnila na svojom Instagrame fotografie zo Slovenska s popisom, že zostali ohromení milými fanúšikmi, ktorých tu stretli. Premiéru ich šou zo Slovenska však zastihla aj kontroverzia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carmen Geiss 👑 (@carmengeiss_1965)

Video radšej stiahli

Ako sme vás informovali, pred niekoľkými dňami zverejnila nemecká televízia na svojom Instagrame ukážku k časti Geissenovcov, ktorá sa odohráva u nás, na Slovensku. Nemecké dievčatá v nej očarili zrkadlá na Bratislavskom hrade a začali diskutovať o tom, či sú zo skutočného zlata. Následne ho jedna z nich začala zo zrkadla odlupovať. Druhá ju obvinila, že vlastne „kradne“ a opýtala sa jej, či chce ísť do väzenia.

Už v komentároch sa na rodinu spustila vlna kritiky. „Dievčatá, prepáčte, kam zmizla vaša slušnosť?“ Opýtala sa komentujúca a ani zďaleka nebola jediná. Viacerí upozornili na to, že takéto správanie sa k starožitným veciam nie je vôbec vhodné a správne. Vyústilo to až do toho, že video bolo zo sociálnej siete zmazané. Opýtali sme sa televízie, čo bolo dôvodom. „Z produkčných dôvodov sme ho museli odstrániť,“ odpovedali, no konkrétne dôvody bližšie nešpecifikovali.

Videli sme prvé časti

Geissenovci u nás nakrútili až päť častí svojej reality šou a dostali príznačné názvy. Dnes sme si pozreli prvú dvojicu — Only Fans in der Slowakei a Geplatzter Gummi, čo v preklade znamená „Prasknutá guma“.

V úvode sme videli prílet Geissenovcov súkromným lietadlom z Monaka na Slovensko. Na začiatku šou odprezentovala zábery rôznych kútov našej krajiny z vtáčej perspektívy. Pri výstupe už na letisku vítala rodinu Jana Bittó Cigániková a zvedavé novinárske kamery. K večeri sa ku nim pridal aj Richard Sulík.

Slováci ich privítali ako skutočné celebrity

Geissenovcom sa dostalo pozornosti aj od obyčajných ľudí, ktorí so stretnutia s nimi neskrývali nadšenie. Carmen zostala šokovaná z toho, koľko ľudí sa s nimi chce fotiť. A podobne aj zvyšok rodiny z faktu, koľko Slovákov ich vlastne pozná. Niektorí sa im dokonca prihovárali priamo v slovenčine.

A nechýbali ani slzy fanúšikov, ktorých stretnutie dojalo. Ako spomenul komentár, Geissenovci boli u nás ako skutočná superstar.

Scéna, ktorá pobúrila, vyzerala inak

Na Devíne Roberta postihlo menšie nešťastie, pretože sa obtrel o vtáčie výkaly. Geissenovcov to však nerozhodilo a pokračovali v spoznávaní Slovenska ďalej. Ich kroky smerovali na Bratislavský hrad, odkiaľ pochádzali aj vyššie spomenuté kontroverzné zábery so zrkadlom. Ak ste si ale mysleli, že ich uvidíte v premiére, čakalo vás sklamanie. V šou totiž vyzerali inak.

Následne sa Geissenovci fotili za rečníckym pultom v Národnej rade, čo svojho času spôsobilo u nás poriadny rozruch. Zdrojom zábavy počas plavby na Dunaji zas bol výraz Carmen, ktorá zaspala. Dievčatá sa pobavili pred kamerami aj o svojich dňoch.

Ako je to s tou prasknutou gumou?

Ak vás názov druhej časti Geissenovcov zaskočil, nebol vôbec náhodný. Ukázalo sa, že „prasknutá guma“ odkazuje na poškodené koleso pretekárskeho auta, v ktorom si zajazdili. Takže si u nás užili aj poriadne adrenalínové chvíle.

Dokonca sa viezli aj v unikátnom autobuse na vodíkový pohon.

Ľudí rozdelili do dvoch kategórií

Vyzerá to, že si Geissenovci na Slovensku užili bohatý program. Vo svojej šou z našich končín budú pokračujú pokračovať aj budúci týždeň. Stále tu však zostáva fakt, a to, že kým niektorí Slováci vítali nemeckú rodinu s nadšením, ďalším prekážala pozornosť, ktorá sa im dostávala.