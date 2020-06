Netflix ohlásil veľkú novinku: Pripraví pokračovanie kultového animáku

Dve dekády po premiére úspešného a obľúbeného plastelinového animáku Slepačí úlet (Chicken Run), ohlasuje Netflix skvelé novinky.

Patrí medzi najlepšie hodnotené animáky naprieč filmovými webmi a veľký úspech slávil aj u divákov. Bolo preto veľkým prekvapením, že sa nedočkal pokračovania o čosi skôr. Aj v Hollywoode sa však osvedčilo pravidlo lepšie neskoro, ako nikdy a po 20 rokoch sa tak dočkáme pokračovania filmu Slepačí úlet.

Streamovacia služba Netflix všetkých svojich fanúšikov potešila, keď sa na jej profiloch na sociálnych sieťach objavila potvrdená informácia, že v spolupráci s legendárnym štúdiom Aardman pripraví ďalšie dobrodružstvo hydiny na úteku.

Podľa toho, čo zverejnili, sa s produkciou začne už na budúci rok a súčasťou projektu by mal byť celý pôvodný tým, ktorý stál aj za zrodom prvého Slepačieho úletu.

O obsadení hlavných hercov, ktorí prepožičajú hlasy jednotlivým postavám však zatiaľ reč nepadla. Ak sa vrátia aj oni, bude to opäť hviezdami nabitý animák, ktorý sa oplatí vidieť aj v pôvodnom znení s titulkami. V prvom filme sme totiž mohli počuť napríklad Mela Gibsona, Juliu Sawaltha, Mirandu Richardson, Timothyho Spalla, Imeldu Staunton a mnohých ďalších známych mien.

