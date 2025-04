Nepotrebuješ nový iPhone, ale dobre vidieť – laserová operácia očí ti to zaručí

Ak nosíš dioptrie, musíš ich neustále striedať so slnečnými alebo investovať do slnečných okuliarov s dioptriami. To je len jeden z mnohých výdavkov, ktoré sa postupne nazbierajú pri zrakových chybách. Rozmýšľal si už nad trvalým riešením, ktoré ťa zbaví dioptrických pomôcok raz a navždy?

Zmena, ktorú skutočne uvidíš

Nakupujeme online aj v obchodoch a vždy sa nájde niečo nové a lákavé s presvedčivou reklamou. Každý z nás si občas kúpi veci, ktoré v skutočnosti nepotrebuje, ale potešia. Ak ťa už nebaví míňať peniaze na zbytočnosti, máme pre teba možnosť investície do zdravia očí. Laserová operácia očí je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú skoncovať s nekomfortom dioptrických pomôcok. Tento zákrok vykonáva renomovaná Očná klinika NeoVízia, ktorá patrí k lídrom v oblasti očnej chirurgie na Slovensku. Poskytuje precízne predoperačné vyšetrenia s individuálnym prístupom a detailným plánovaním zákroku.

„Na renomovaných, kvalitných očných klinikách vám spravia veľmi dôsledné predoperačné vyšetrenie, na základe ktorého vieme určiť, či ste vhodným kandidátom na akúkoľvek operáciu očí. Akonáhle sú parametre vyhovujúce, vyberieme vám najlepší operačný postup, ktorý vám nielen odstráni dioptrie, ale aj naplní vaše predstavy pooperačného videnia,“ opisuje postup predoperačného vyšetrenia očný lekár a primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

Lepší zrak bez navýšenia ceny

Laserová operácia očí sa môže na prvý pohľad zdať finančne náročná, no NeoVízia ponúka výhodný splátkový kalendár. Náklady si môžeš rozložiť až na 12 mesiacov, a to bez akéhokoľvek navýšenia. Vďaka tomu získaš najkvalitnejšiu lekársku starostlivosť bez kompromisov. Niektoré očné kliniky ponúkajú výrazné zľavy, no tie môžu byť znakom nižšej kvality starostlivosti. Pri výbere kliniky je dôležité pamätať na to, že chirurgický zákrok nie je „výpredaj“ – ide o zdravie tvojich očí. Nezabúdaj na to, že vek tiež zohráva veľkú rolu pri posúdení vhodnosti operácie.

„Laserové zákroky na odstránenie dioptrickej chyby sú vhodné pre ľudí približne od 18. do 45. roku života, ktorí majú dostatočne hrubú a topograficky pravidelnú rohovku, bez tzv. rizikových faktorov,“ vysvetľuje podmienky MUDr. Piovarči.

Žiadna bolesť, žiadne obavy

Ak ťa od operácie odrádza strach z bolesti alebo dlhej rekonvalescencie, nemusíš sa ničoho báť. Laserová operácia očí je úplne bezbolestná a už na druhý deň môžeš normálne fungovať. Skúsený tím odborníkov ti deň po operácii vykoná precíznu kontrolu očí a vysvetlí ďalšie kroky a obmedzenia. Samotný zákrok je veľmi rýchly – trvá len niekoľko minút a celý pobyt na klinike zaberie menej ako pol dňa.

„Počas operácie zodpovedne dodržiavame všetky pravidlá a zásady, aby nedošlo k poškodeniu zraku. Je osobnou vecou každého človeka, či sa rozhodne operáciu očí podstúpiť. Mnohí moji kolegovia absolvovali operáciu očí, sú nadšení z výsledku a užívajú si život bez okuliarov podobne, ako to je aj v mojom prípade,“ opisuje MUDr. Piovarči, ktorý už vykonal skoro 10 000 laserových operačných zákrokov.

Rozhodni sa pre svoje zdravie a krajší život s lepším zrakom. Objednaj sa na predoperačné vyšetrenie do NeoVízie, ktorá má očné kliniky v Bratislave a Poprade a ambulancie v Trnave a Ružomberku.