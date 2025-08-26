Nemecko sa nepridá ku Kanade či Francúzsku: Krajina neuzná Palestínu, podnikla však rázny krok proti Izraelu

Foto: SITA/AP

Monika Šuchová
TASR
„Nemyslíme si, že podmienky uznania štátnosti sú v súčasnosti splnené,“ povedal spolkový kancelár Friedrich Merz.

Nemecko sa nepridá k západným partnerom ako Kanada a Francúzsko a neuzná palestínsky štát na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Potvrdil to v utorok spolkový kancelár Friedrich Merz, informuje TASR podľa agentúry DPA.

„Nepripojíme sa k tejto iniciatíve,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii s kanadským premiérom Markom Carneym v Berlíne. „Nemyslíme si, že podmienky uznania štátnosti sú v súčasnosti splnené,“ dodal.

Nemecko je proti

Postojom Berlína je, že uznanie palestínskeho štátu by malo patriť k posledným krokom v procese takzvaného  dvojštátového riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, pripomenula DPA.

Carney v júli oznámil, že Kanada uzná Palestínu ako štát na zasadnutí VZ OSN v septembri. Plánuje to aj francúzsky prezident Emmanuel Macron aj Británia, ak Izrael podľa Londýna nesplní určité podmienky.

Merz v utorok kritizoval izraelský útok na nemocnicu na juhu Pásma Gazy, ktorý si podľa správ vyžiadal 20 mŕtvych vrátane piatich novinárov. To, čo robí Izrael, „nie je prijateľné“, uviedol kancelár po následnom stretnutí s belgickým premiérom Bartom De Weverom.

„Táto včerajšia udalosť vrhá ťažký tieň na inak vo všetkých ohľadoch oprávnený postup proti Hamasu,“ vyhlásil Merz. Označil to za dôsledok rozhodnutia izraelskej vlády obsadiť mesto Gaza a evakuovať obyvateľstvo na juh Pásma Gazy.

Berlín po oznámení tohto plánu pozastavil Izraelu dodávky zbraní, ktoré by mohli byť použité v Pásme Gazy. Merz v utorok uviedol, že doterajší vývoj potvrdil správnosť tohto rozhodnutia Nemecka.

