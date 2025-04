Nemali by ste váhať: Domácnosti majú stále nárok na dotácie, míňajú sa však veľmi rýchlo. Záujem Slovákov je veľký

Dotácie pre domácnosti na malé zelené zdroje sa míňajú extrémne rýchlo. Upozornila na to SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Záujem slovenských domácností o vlastnú fotovoltiku, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu či veternú elektráreň je vyšší, ako sa očakávalo.

„Aj podľa konzervatívneho odhadu tempa čerpania, vychádzajúceho z doterajšieho záujmu domácností, sa podľa našich projekcií minú najneskôr v júni,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Ministerstvo hospodárstva SR by preto podľa SAPI malo zintenzívniť práce na presune iných zdrojov EÚ na tento program a alokovať naň aspoň 500 mil. eur. „Nízke ceny energií tu posledné roky boli len vďaka plošným dotáciám. Už minulú jeseň sa zvažovalo upustenie od plošných dotácií, no nakoniec k nemu však dôjde až od budúceho roka. Štát mal preto predvídať a počítať s vysokým záujmom domácností o príspevok na vlastné zdroje energie,“ upozornil Karaba.

Ešte v januári odhady SAPI hovorili o dočerpaní prostriedkov zo Zelenej domácnostiam do konca roka. Pritom suma 107,7 mil. eur bola vyčlenená na podporu inštalácie zelených zdrojov v slovenských domácnostiach až do konca roka 2029. V tom čase bolo zazmluvnených alebo vyčerpaných 65 %, teda približne 62,5 mil. eur. V polovici apríla je to však už 84 mil. eur, a tempo sa teda výrazne zvýšilo.

Získať môžete až 4 370 eur

„Ak by sa aj nezvyšoval záujem domácností, ale len zostal rovnaký, do konca júna sa peniaze minú. V prípade, ak by záujem domácností rástol o 10 %, čo naznačujú aj dopyty prichádzajúce na inštalačné firmy, nezostane v programe ani euro už koncom mája,“ dodal Karaba.

Z programu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať poukážku na pokrytie až 4 370 eur z nákladov na vlastný zelený zdroj energie, či už je to fotovoltika, tepelné čerpadlo, či kotol na biomasu. V závislosti od zvolenej technológie a riešenia, dokáže tento príspevok pokryť až 50 % nákladov domácnosti na takýto zdroj.