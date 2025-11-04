Nejedzte ju, má neprijateľnú vôňu a chutí po plesni. Kontrolóri objavili v slovenskom obchode nevyhovujúcu prílohu

Kontrolóri RVPS Žilina upozorňujú na predaj nevyhovujúceho výrobku. Ide o ryžu Langkorn Parboiled Reis, ktorá je nevhodná na ľudskú spotrebu. Predmetný tovar bol distribuovaný do viacerých filiálok Kaufland Slovensko v SR.
Zápach po plesni
Ako informuje na svojom webe Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, RVPS Žilina prijala podanie spotrebiteľa, ktorý upozornil na predaj potravinárskeho výrobku. Podľa neho výrobok zapáchal po plesni a to v neotvorenom obale a tiež aj po uvarení.
Inšpektori vykonali úradnú kontrolu a odber vzorky podrobili na senzorické a mikrobiologické vyšetrenie. Zistili, že vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu neprijateľnej vône a chuti po plesni, pričom predmetný tovar bol distribuovaný do viacerých filiálok Kaufland Slovensko v SR.
Išlo o ryžu Langkorn Parboiled Reis s dátumom minimálnej trvanlivosti do februára 2027. Šarža má označenie L:2025N08N88 a výrobcom je Przedsiebiorstwo Rol–Ryz Sp. z o.o., Celna 2, 81-337 Gdynia, Poľsko.
