Nehoda v Rudňanoch vystrašila miestnych: Medzi zranenými sú tri deti, úsek je obmedzený

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Prejazd úsekom je momentálne obmedzený.

Pri dopravnej nehode, ktorá sa v utorok ráno stala v obci Rudňany, okres Spišská Nová Ves, sa zranili tri deti. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

„Krátko pred 7.00 h boli spišskonovoveskí hasiči vyslaní k dopravnej nehode v obci Rudňany, pri ktorej sa mala na mieste nachádzať minimálne jedna zranená osoba. Po príchode na miesto udalosti zistili, že zo štyroch účastníkov nehody sú zranené tri deti,“ uviedlo KR HaZZ. Hasiči im okamžite poskytli predlekársku prvú pomoc, vykonali potrebné protipožiarne opatrenia na vozidle a vymedzili miesto nehody.

Úsek je pre dokumentovanie nehody obmedzený

Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody políciou je podľa hasičov aktuálne prejazd úsekom obmedzený. Žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko a Bulharsko: Slovákom sa otvárajú nové možnosti, hodiny v aute sú minulosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
