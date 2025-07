Navštívili sme najväčšiu dolinu v poľských Tatrách, ktorá je od slovenských hraníc vzdialená len 15 minút: Toto nás odradilo

Na hranici medzi Slovenskom a Poľskom sa ukrýva miesto, ktoré láka turistov svojou rozlohou, pokojom a výhľadmi na majestátne Tatry. Rozhodli sme sa ju navštíviť a zistiť, čo všetko ponúka a či skutočne stojí za návštevu. Pri vstupe sme sa však otočili na päte.

Počas nášho víkendového výletu v Poľsku sme sa rozhodli navštíviť jednu z tamojších prírodných pých, Chocholowsku dolinu, ktorá sa nachádza len 15 minút od slovenského hraničného priechodu v Suchej Hore. Dolina leží v západnej časti Tatranského národného parku, takže ponúka očarujúce výhľady na okolité štíty a zároveň je najväčšou a najdlhšou v poľských Tatrách, meria až 10 kilometrov.

Dolina ponúka viacero možností

Cesta autom do doliny bola pohodlná a orientácia veľmi jednoduchá, značenie je prehľadné a hneď po príjazde nás potešilo, že parkovanie nie je problém. Nachádza sa tu viacero parkovísk, pričom ceny sa pohybujú od 15 do 30 zlotých, čo je v prepočte približne 3,50 eura až 7 eur, závisí to od toho, ktoré parkovisko si vyberiete. My sme zaparkovali hneď na tom prvom a zaplatili sme 20 zlotých, čiže necelých 5 eur.

Atmosféra bola veľmi príjemná, v doline bolo množstvo rodín s deťmi, turistov aj cyklistov. Dokonca sme mali možnosť hneď pri ceste pozorovať srnu ako sa kŕmi trávou a dav okoloidúcich ľudí, detí a psov si vôbec nevšímala.

Dolinou vedie niekoľko trás, od úplne pohodovej prechádzky po asfaltovej ceste až po náročnejšie túry. Ak sa vám nechce kráčať pešo, môžete si požičať bicykel. Za požičanie horského bicykla na hodinu zaplatíte okolo 15 zlotých, čo je 3,50 eura a za celý deň 60 zlotých, čiže 14 eur. Ak by ste si však chceli požičať elektrický bicykel pripravte si 100 zlotých (čiže 24 eur) za dve hodiny a 240 zlotých (čo je 56 eur) na celý deň.

Toto nás odradilo

Pred vstupom do doliny sa nachádza reštaurácia aj stánky so suvenírmi. Keďže bol skutočne horúci deň, tak nás zlákal stánok so zmrzlinou, kde sme za jeden kopček zaplatili 7 zlotých, čo je takmer 1,70 eura.

Do doliny sa však dostanete len cez vstupnú bránu, kde sa platí vstupné 10 zlotých, približne 2,30 eura za osobu. Pri bráne, ku ktorej sme od parkoviska kráčali približne 10 minút, nás prekvapil dlhý rad turistov. Keďže sme mali na dolinu vyhradený len obmedzený čas v rámci nášho víkendového pobytu v Poľsku a chceli sme si spraviť len krátku prechádzku, toto čakanie nás odradilo. Preto sme sa otočili na päte a namiesto toho sme sa prešli len po okolí, nadýchali sa horského vzduchu a kochali sa nádhernými výhľadmi.

Dolina na prvý pohľad pôsobí pekne, vedie ňou asfaltová cesta, takže je vhodná aj pre rodiny s malými deťmi. Odporúčame si však na ňu vyhradiť dostatok času, keďže je pomerne dlhá a navyše treba počítať s čakaním pri vstupe a k tomu ešte treba pripočítať aj parkovné a vstupné, takže aby sa vám výlet oplatil, je dobré si ho naplánovať aspoň na pol dňa a nielen ako krátku prechádzku, ako sme to urobili my.