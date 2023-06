Návštevníci zábavného parku prežili nočnú moru: Na horskej dráhe ostali visieť dole hlavami

V jednom z čínskych zábavných parkov došlo minulý týždeň k veľmi nepríjemnej situácii. Elektrina vypadla zrovna vo chvíli, keď sa niekoľko ľudí na horskej dráhe nachádzalo dole hlavami, informujú Novinky.

K problému došlo v utorok (6. 6.) v zábavnom parku v meste Čchin-chuang-tao v provincii Che-pej na východe Číny. Výpadok prúdu v tej chvíli nastal v celom parku, uviedli miestne médiá.

Na záberoch, ktoré zachytil jeden z návštevníkov parku, je vidieť, ako sa vozíky zastavili v najvyššom mieste horskej dráhy, pričom ľudia z nich viseli dole hlavami. Chvíle hrôzy zažívali zhruba 20 minút, kedy sa podarilo aktivovať záložný zdroj a vozíky zišli bezpečne dole.

A power outage at Nandaihe Theme Park in Qinhuangdao turned a roller coaster into a high-risk situation. pic.twitter.com/snicu8Zjhk

