Našli tri mŕtve telá, do ďalších troch ľudí vrazila dodávka. Polícia v Nottinghame zadržala podozrivého

Polícia v meste Nottingham na severe Anglicka v utorok našla tri mŕtve telá. Ďalšie tri osoby utrpeli v Nottinghame zranenia po tom, ako do nich vrazila dodávka. Polícia sa domnieva, že oba incidenty spolu súvisia a zadržala podozrivého muža. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Šéfka miestnej polície Kate Meynellová priblížila, že dve obete našli policajti na inej ulici, ako tretiu. „Ide o hroznú a tragickú udalosť, ktorá si vyžiadala životy troch ľudí,“ povedala.

Vyšetrovanie je v počiatočných fázach, tím vyšetrovateľov sa snaží zistiť, čo presne sa stalo, dodala. Polícia zadržala 31-ročného muža pre podozrenie z vraždy, napísal denník The Guardian.

Three people killed in Nottingham rampage: Man, 31, arrested on suspicion of murder as victims are found dead in street at 4am and three others are injured after being run over by van – as police declare ‚major incident‘ and put city into lockdown pic.twitter.com/g32qU604YN

