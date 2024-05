Pellegrini prezradil viac detailov zo stretnutia s Ficom: Pamätá si streľbu aj prevoz do nemocnice, celý čas bol pri vedomí

Peter Pellegrini, zvolený prezident, ktorý nahradí úradujúcu prezidentku Zuzanu Čaputovú, včera 16. mája navštívil predsedu vlády. Robert Fico stále leží v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici. Na tlačovom brífingu uviedol pre médiá len toľko, že išlo o veľmi ľudský rozhovor.

Večer v televízii TA3 prezradil viac detailov z ich stretnutia. Premiér si podľa neho všetko pamätá a nechápe, ako sa to stalo.

Bol pri vedomí

„Vyjadril som mu podporu, bol to veľmi ľudský rozhovor. On mi hovoril, čo sa to stalo a ako rýchlo sa to stalo, a ja som mu, samozrejme, vyjadril podporu a odkaz od všetkých,“ uviedol Pellegrini, ešte stále predseda strany Hlas-SD.

Dodal tiež, že si premiér všetko pamätá. „Bol úplne prekvapený, ako sa to mohlo stať a ako sa to zomlelo, nemá šok, ako to telo niekedy obranne spraví a vymaže časť udalosti. Bol po celý čas až do prevozu do Banskej Bystrice pri vedomí.“

Fico si teda podľa Pellegriniho pamätá detaily streľby až po cestu vrtuľníkom a presun do nemocnice. Teraz však čaká predsedu vlády najnáročnejšia cesta, a to zotavovanie.

Peter Pellegrini tiež uviedol, že aktuálne je veľmi dôležité, aby sa vášne v spoločnosti upokojili. Celá situácia, vrátane príčin prečo to vyústilo až do atentátu, bude prešetrená neskôr.

Pri atentáte bol aj Erik Kaliňák

Najskôr bolo počuť potlesk, ktorý išiel zvonka. Robert Fico sa potom rozhodol, že z kultúrneho domu odchádza riešiť iné povinnosti. „Potom z ničoho nič v nepravidelnom rytme štyri alebo možno až päť výstrelov. Neprišiel krik alebo niečo, čo by vás utvrdilo, že išlo o streľbu,“ opisuje situáciu v Handlovej Erik Kaliňák.

S premiérom nekomunikoval, najbližšie bol pri ňom Robert Kaliňák. „Bol pri vedomí, bolo vidieť, že má v sebe strašne veľa adrenalínu, ktorý mu neumožňuje uvedomiť si situáciu, v ktorej sa nachádza,“ hovorí.

K zhoršeniu jeho stavu prišlo až počas prevozu do nemocnice. Strana Smer-SSD je podľa neho pripravená urobiť čo je možné, aby došlo k upokojeniu situácie v spoločnosti.

„Ja nevnímam ten základný problém spoločenský v súboji, ktorý medzi sebou vedú politické strany. Ja vnímam, že k tej polarizácii spoločnosti dochádzalo skôr skrz nevyváženosť v mediálnom priestore,“ myslí si.