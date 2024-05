Premiérov stav zostáva naďalej vážny: V pondelok zasadne lekárske konzílium, zaoberať sa bude aj možnosťami prevozu

Premiéra Roberta Fica v stredu 15. mája v Handlovej postrelil 71-ročný Juraj C. Predseda vlády bol krátko nato prevezený vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, kde ho päť hodín operovali dva tímy lekárov. Budúci prezident Peter Pellegrini uviedol, že ak by boli strelné rany len o pár centimetrov inde, dnes by sme hovorili o „úplne iných veciach“.

Fico podľa neho unikol smrti len o vlások, píše RTVS. Aktuálne je premiérov stav stále vážny. Podľa informácií od lekárov zostáva naďalej v Rooseveltovej nemocnici. Budúci týždeň v pondelok 20. mája by tu malo zasadnúť lekárske konzílium. To vyhodnotí jeho zdravotný stav a zaoberať sa bude aj možnosťami prevozu do inej nemocnice.

Vicepremiér Robert Kaliňák uviedol, že Roberta Fica zasiahli štyri strely.