Nakupovali tu tisíce Slovákov, ostali po nich iba prázdne budovy či staré reklamy. Týmto reťazcom to u nás nevyšlo

V tvrdom maloobchodnom prostredí sa od pádu socializmu snažilo uchádzať o priazeň slovenských zákazníkov niekoľko domácich, ale predovšetkým zahraničných reťazcov. Tie často prichádzali s ambicióznymi plánmi, niektoré však narazili na realitu. Toto sú príbehy niektorých z nich.

Prázdne obchodné priestory, opustené objekty či vyblednuté reklamné materiály a pútače. Nuž, aj takto skončili niektoré príbehy obchodných reťazcov na Slovensku. V súčasnosti máme na domácom trhu niekoľko etablovaných hráčov ako Lidl, Kaufland, Billa, Tesco, Coop Jednota či Fresh. Niektoré z nich svoju tuzemskú púť začali práve na troskách neúspešných predchodcov.

Najnovšie prišla s veľkými plánmi Biedronka, ktorá by u nás chcela do konca budúceho roka otvoriť až 50 predajní. Poliaci patriaci do majiteľskej štruktúry portugalskej spoločnosti Jerónimo Martins si podmaňujú poľských spotrebiteľov a rovnaké plány majú aj pod Tatrami. O tom, či bude tento príbeh úspešný, rozhodne až čas.

Priekopníci spoza oceána sa vrátili domov

Pád socializmu a zmena politicko-spoločenských pomerov odštartovala konkurenčný boj, do ktorého sa vo veľkom zapojili aj zahraniční investori. Medzi nich radíme, okrem iného, tiež americký Kmart. Ten v 90. rokoch patril medzi najväčších maloobchodných hráčov na americkom trhu a istý čas sa snažil meniť nákupné správanie aj v Európe, vrátane tej postsocialistickej.

O expanzii na československý trh dokonca v roku 1992 informoval aj portál L.A. Times, ktorý čerpal z agentúry Associated Press (AP). Ako z verejne dostupných zdrojov vyplýva, Kmart v spomínanom roku prebral až trinásť československých obchodov, na území Slovenska sedem. Išlo o známe OD Prior, ktoré sa mohli pýšiť tradíciou, ale tiež tým, že sa nachádzali vo výborných lokalitách.

Ako v minulosti upozornil Denník E, reťazec naplnil regály novým tovarom, ponúkal širokú škálu sortimentu a implementoval v obchodoch dovtedy nevídané prvky. Na druhej strane, svoju sieť u nás ďalej nerozširoval. Podľa portálu Index bol Kmart na území Slovenska profitabilný, no americkí majitelia sa napokon rozhodli sústrediť na biznis v USA. V roku 1996, teda približne 4 roky po akvizícii, predala spoločnosť obchodné domy v Českej republike a na Slovensku britskému Tescu.

Odchodu amerického reťazca teda nepredchádzala kríza, finančné problémy ani nezáujem spotrebiteľov, išlo ale o rozhodnutie manažmentu. Tak či onak, Kmart na našom území položil základy novej maloobchodnej éry.

Hypernova chcela byť jednotkou

