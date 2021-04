Nakazil seba a 91 ďalších ľudí: 25-ročný taxikár prenášal vírus eboly aj napriek vakcíne, ochorel na ňu dvakrát

Celý svet už viac ako rok upiera svoj zrak najmä na celosvetovú pandémiu koronavírusu. No nielen ochorenie COVID-19 je v niektorých krajinách strašiakom. Vírus eboly sužuje najmä africké krajiny, odkiaľ najnovšie prišla veľmi závažná správa. Miestny taxikár v Kongu sa totiž nakazil ebolou, vyliečil sa a dokonca dostal aj vakcínu. Avšak, po 6 mesiacoch aj tak zákernému vírusu podľahol. To ale nie je všetko.

Ide o vôbec prvý zaznamenaný prípad tohto druhu na svete, píše web The Guardian odvolávajúc sa na poznatky opísané v odbornom časopise New England Journal of Medicine. Výsledky štúdie boli publikované len túto stredu.

Nakazil sa ebolou aj po vakcinácii

V odbornom článku je opísaný prvý prípad ochorenia vírusom eboly, ktorý varuje pred možnou epidémiou smrteľnej choroby. Ide o prípad 25-ročného taxikára z Konga, ktorý sa ešte v roku 2018 dostal do kontaktu s osobou, ktorej bola diagnostikovaná ebola. Zdravotnícki pracovníci postupovali podľa protokolu – otestovali ho, či sa nenakazil tiež a preventívne ho aj zaočkovali, keďže testy mu vyšli negatívne. To bolo ešte v decembri 2018.

O polroka neskôr, v júni 2019, sa u 25-ročného muža začali prejavovať prvé príznaky. Bol hospitalizovaný a z ochorenia sa vyliečil. Dva krvné testy po vyliečení jasne preukázali, že vírus v krvi nemá, no keďže v mužskom ejakuláte sa známky vírusu môžu držať aj dlhšie ako rok, aj po zotavení z ochorenia chodil pravidelne na testy. Všetky vyšli ako negatívne.

Neskôr v novembri toho istého roka bol taxikár hospitalizovaný opäť s rovnakými symptómami. Lekári prišli so závermi, že nešlo o nové nakazenie, ale relaps. Čo je horšie, muž si myslel, že ebolu kvôli negatívnym výsledkom nemá. Nakazil tak 29 ďalších ľudí a tí 62 ďalších. Taxikára sa však už zachrániť nepodarilo, ochoreniu podľahol.

Nemal dostatok protilátok

Lekári si však nad prípadom dlhé roky lámali hlavu, pretože niečo také predtým nikdy nespozorovali a aj pre nich ide o veľkú záhadu. Doposiaľ sa totiž predpokladalo, že ebolou sa po jej prekonaní nemožno nakaziť druhýkrát. Telo taxikára si však z nejasných príčin nedokázalo vytvoriť potrebné protilátky a aj o to málo protilátok, čo mal, prišiel ani nie v priebehu polroka.

Podľa vedcov ide o jasný dôkaz, že ebolou sa môže človek nakaziť aj viackrát, ak zlyhá viacero faktorov a ide tak o ešte nebezpečnejšie ochorenie.

„Najdôležitejším záverom z toho celého je, že nakaziť sa môžete aj dvakrát a po druhýkrát to môže byť ešte horšie, než ten prvý,“ uviedol doktor Placide Mbala-Kingebeni z Univerzity v Kinshasha, ktorý skúmal prípady nákazy vírusom eboly v Kongu. Riziko opätovnej nákazy sa s každým ďalším potvrdeným prípadom podľa neho zvyšuje.

Ebolou sa ľudia zvyčajne nakazia po kontakte s divo žijúcimi zvieratami. Následne sa vírus veľmi rýchlo a ľahko šíri medzi ľuďmi kvapôčkami alebo kontaminovanými predmetmi. Škála symptómov je pritom mimoriadne pestrá a vôbec nie príjemná. Chorých môžu potrápiť vysoké horúčky, bolesti svalov, hlavy, hrdla, zvracanie, nepríjemné vyrážky či krvácanie. Ochorenie môže pri neskoršom identifikovaní ochorenia skončiť fatálne v 25 až 90 % prípadov.

V minulosti už boli skúmané dva prípady opätovnej nákazy vírusom, ktoré sa ale podarilo zachytiť včas, takže títo dvaja ľudia nikoho nenakazili. Išlo o zdravotnú sestru zo Škótska a amerického fyzika. Obaja boli liečení protilátkami na začiatku nákazy, no ich telo nedokázalo vyvinúť dostatočnú imunitnú odpoveď, čo u nich vyvolalo ochorenie opäť. Doktori preto teraz prichádzajú so závermi, že pri slabej imunite existuje vysoká šanca opätovnej nákazy ebolou.